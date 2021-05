Argentinske kjøttprodusenter stanser salget i protest

En organisasjon som representerer jordbruksnæringen, kunngjorde at salget skal stanses fra midnatt torsdag og til og med 28. mai.

Mandag kveld opplyste regjeringen i Buenos Aires at kjøtteksporten til utlandet stanses i én måned for å få «orden på sektoren, begrense spekulativ praksis og unngå skatteunndragelse i utenlandshandelen».

Bakteppet er at kjøttprisene har økt i Argentina, noe som rammer den allerede skyhøye inflasjonen.

Levekostnadene har økt over 46 prosent de siste tolv månedene, men bare i april var prisen på storfekjøtt over 65 prosent høyere enn i samme måned i fjor.

Argentina er verdens fjerde største storfeeksporter. Argentineres kjøttforbruk var i 2019 det høyeste i OECD, med 38 kilo per person årlig – 12 kilo mer enn i USA.

Kjøttnæringen fortviler over eksportforbudet.

– Tiltaket er helt skadelig for Argentina. Det er ikke mulig å gjøre en sektor som sysselsetter over 100.000 personer, ansvarlig for inflasjonen, sier Miguel Schiaritti, leder for et industri- og handelskammer i kjøttnæringen.

