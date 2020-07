Antall koronasmittede på dansk slakteri fortsetter å øke

Hittil er 44 medarbeidere ved et Danish Crown-slakteri i Ringsted på Sjælland, vest for København, smittet med koronaviruset.

Nationen meldte tidligere om at 16 medarbeidere var smittet, nå har tallet økt betraktelig.

– Når vi har resultatene har vi et bedre overblikk over hvordan smittespredningen er på slakteriet, og hvor vi er i arbeidet med å få brutt smittekjedene, sier Jens Hansen, pressesjef i Danish Crown, til det danske nyhetsbyrået Ritzau, ifølge Danmarks Radio.

Han ser likevel positivt på at smittetallene øker i mindre grad fra torsdag til fredag enn det de gjorde fra onsdag til torsdag.

Over 100 medarbeidere har blitt sendt hjem etter at en hel avdeling ved slakteriet har blitt stengt ned.

I tiden framover vil alle de 900 ansatte ved slakteriet testes minst en gang i uka. Produksjonsdirektør i Danish Crown sier det er flere måter smitten kan spres raskt på arbeidsplassen.

– Når det er så mange medarbeidere på et så tett område, hvor de står på det samme skjærebåndet, kanskje sitter ved samme bord i kantinen og noen av dem kjører kanskje sammen til og fra arbeidet. Så det er jo på den måten korona smitter på, sier Per Laursen, produksjonsdirektøren i det store danske kjøttselskapet til DR.

Laursen sier de har innført tiltak for å hindre koronasmitte, men sier det er vanskelig å si hva de kunne gjort annerledes.

Hardt rammet i Europa og USA

De siste månedene har det stadig kommet meldinger om smitte på slakterier. I Tyskland, ble 1500 ansatte ved et slakteri for selskapet Tönnies smittet av viruset.

Det har også vært større utbrudd ved slakterier i USA, Østerrike og Storbritannia. I mai måtte FG Kjøttsenter, et slakteri i Oslo, eid av Grilstad og Fatland, stanse produksjonen etter et smitteutbrudd.

– Det er en tøff avgjørelse, men av hensyn til de ansattes helse var valget enkelt etter at vi mottok melding om at flere var smittet, sa Ståle Gausen, styreleder i FG Kjøttsenter til Nationen etter at produksjonen var i gang igjen i juni.

Årsaken til hvorfor smitte ser ut til å spre seg spesielt godt innenfor slakterier og pakkerier i kjøttbransjen, er blant annet fordi fabrikker, og spesielt områder som er kalde og fuktige, er perfekte for spredning. Det sier professor Lawrence Young ved Universitetet i Warwick til BBC.

– Dråper med virus fra smittede personer er mer sannsynlig å spre seg, bosette seg og forbli levedyktige, sier han om forholdene på slakterier.

En tilleggsfaktor, ifølge ham, er at kjølige arbeidsplasser med mye støy fra maskiner krever at folk snakker høyere, og dermed kan øke risikoen for dråpesmitte.

Norsk kjøttbransje jobber med smittevern

Folkehelseinstituttet (FHI) og Nortura mener de tiltakene som har blitt gjennomført ved norske slakterier skal hindre at slakteriene her til lands blir nye smitteklynger.

– Vi har jobbet for at smittevernreglene er kjent og respekteres på våre slakterier. Vi har arbeidet for unngå at de ansatte står for tett, eller at det blir for mange på pauserommet. I noen tilfeller har vi også satt opp glass-skjermer, sa fungerende produksjonssjef Vibeke Lamark til NRK tidligere i sommer.

Hun fortalte at det hadde vært enkelte smittetilfeller blant ansatte i Nortura, uten at det har ført til større utbrudd.

FHI har bidratt med rådgiving til norsk kjøttbransje.

– Det består i at ingen med Covid-19 symptomer skal gå på jobb, en meters avstand, samt øvrige hygieneråd, men ellers gjennomføres slaktingen i henhold til normale rutiner, sier seniorrådgiver Solveig Jorde ved smittevern, miljø og helse i Folkehelseinstituttet til NRK.