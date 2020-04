Amerikanske bønder må helle ut melk: – Vi kan ikke skru av kua

– Du kan ikke skru av kuene. Du kan ikke skru dem av som ei kran. Det er forferdelig å se melken gå bokstavelig talt rett i sluket, sier Zoey Nelson (27), melkebonde i Wisconsin til NBC News.

Flere amerikanske melkebønder sliter i forbindelse med koronaviruset. Ifølge NBC News har prisene gått ned som følge av at leveransene til skoler, kantiner, restauranter og andre alternative salgskanaler har stoppet opp. Enkelte har mistet kundegrunnlaget sitt, og har måttet helle ut melken.

Ifølge Dairy Farmers of America har etterspørselen for melk gått ned med mellom 12 og 15 prosent i USA i forbindelse med koronaviruset.

– Disse plutselige endringene i etterspørselen fører til usikkerhet og tvinger noen meieriprodusenter til å kutte eller endre produksjonsplaner eller bygge ut varelager. Det er mer melk akkurat nå enn tilgjengelig plass i prosessanleggene. Dette, i kombinasjon med produktets natur resulterer i et behov for å helle ut rå melk på gårder, som en siste utvei, uttaler Kristen Coady, visepresident i Dairy Farmers of America.

Les også: Melkekrisen som kan knekke Trump

– Kjøp mer ost

Nelson og søsteren Sydney Brooks forteller at de leverer all melken som deres 600 kyr produserer, til en lokal osteprodusent, og at begrensning i produksjonen har ført til at de har måttet helle ut melk.

– Vennligst vurder å kjøpe mer ost, smør, melk, yoghurt, is og cottage cheese på din neste handletur for å hjelpe melkebønder i Wisconsin og hele nasjonen, sier Brooks.

Annonse

Ifølge NBC har amerikanske bønder over de siste seks årene allerede merket et fall i melkeprisen på 40 prosent, og 3000 melkebønder avsluttet driften i USA i fjor. Nå får de denne tøffe prøvelsen på toppen. Også bønder i Arizona opplever dette som tungt.

– Hver dag er en ny utfordring, og dette er noe vi aldri har sett før, sier Craig Caballero, president i United Dairymen of Arizona til Fox News.

Les også: Nå koster utenlandsk korn mer enn det norske

Trump: Bruk alle midler

USAs president Donald Trump har også vært ute på Twitter for å uttale seg om de amerikanske bøndene. Der har han skrevet til landbruksminister Sonny Perdue at han må bruke alle midler han har tilgjengelig for å sikre tilgangen på mat. Han peker spesielt på de små gårdsbrukene.

The American Farm Bureau har i disse dager forsøkt å koble opp bønder med ulike matbanker rundt omkring i USA, som har behov for mer mat til trengende, skriver CNN.

I et brev kommer det fram at mens millioner av nylige arbeidsløse oversvømmer dørene til matbanker og suppekjøkken, må bønder kaste mat og drikke. Matbanker over hele USA rapporterer om 40 prosent økning i etterspørselen, ifølge Feeding America.