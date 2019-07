Afrikansk svinepest sprer seg i Bulgaria – erklærer unntakstilstand

– Bulgaria har oppdaget enda et nytt utbrudd av afrikansk svinepest ved et grisehus nær den nordøstlige byen Ruse, etter at det dødelige viruset ble oppdaget tidligere denne måneden, opplyser Mattilsynet i landet til Reuters.

Ifølge nyhetsbyrået er det det 19. utbruddet som er registrert i landet.

– Et annet utbrudd ble oppdaget ved en stor industriell gård med over 40.000 griser ved tettstedet Rushlen, sier Alexandra Miteva ved landets organ for mattrygghet.

Afrikansk svinepest kan ikke smittes til mennesker, men er dødelig for griser og villsvin. Store deler av Øst-Europa og Asia har den siste tiden opplevd store utbrudd. Både i Vietnam og Kina har millioner av griser blitt slaktet.

I to distrikter i det nordøstlige Bulgaria har myndighetene nå erklært unntakstilstand. Unntakstilstanden vil vare fram til 31. juli i første omgang.

Bulgarerne skal også ha rapportert inn til EU om flere tilfeller av funn av døde villsvin nær grensen til Romania.

Både politi og militæret i landet er satt i gang til å hjelpe slik at sykdommen ikke sprer seg ytterligere i landet. De har blant annet innført strengere importkontroll og begrensninger på salg av svineprodukter.