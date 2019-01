Afrikansk svinepest oppdaget nær grensen til Frankrike

For noen dager siden ble det registrert villsvin med afrikansk svinepest bare kilometer fra den franske grensen, helt sørøst i Belgia i delstaten Wallonia.

Ifølge Brussels Times utvider belgiske myndigheter nå området hvor de overvåker situasjonen rundt villsvin og afrikansk svinepest.

Det har også blitt satt opp ytterligere svinefeller, gjerder og nattpatruljer har blitt etablert i samarbeid med jegere av Nasjonal skogsavdeling i landet.

Wallonias natur- og skogbruksminister René Collin planlegger nå et møte med sin franske kollega Didier Guillaume.

Det er to villsvin som ble skutt og bekreftet med afrikansk svinepest. Det er ved byene Meix-devant-Virton og Sommethonne villsvinene skal ha blitt skutt.

Overfor Verdensorganisasjonen for dyrehelse har belgiske myndigheter rapportert om at det har blitt funnet ni dyr i området rundt den belgiske grensebyen Meix-devant-Virton, som har vært positive for afrikansk svinepest. Totalt i det sørlige Belgia har det vært 300 positive tilfeller.

Frankrike har tidligere sagt at de har ønsket å sette opp et gjerde i regionen Meurthe-et-Moselle nord i Frankrike, hvor Nancy er den største byen og regionshovedstad.