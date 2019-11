42.700 kreft-søksmål mot Bayer og Roundup

Den tyske farmasi-giganten Bayer opplyste i juli at det til sammen var kommet 18.400 søksmål mot selskapet med påstander om skadevirkninger av sprøytemiddelet glyfosat.

Denne uka kunne Bayer kunngjøre at antallet søksmål var økt til 42.700 bare i USA. skriver avisa Farm Weekly. Det er godt over en økning på tre måneder.

Analytikere beregner at søksmålene kommer til å koste Bayer i størrelsesorden 8 til 12 milliarder amerikanske dollar i forlik, skriver Reuters. Det tilsvarer noe mellom 70 og 110 milliarder kroner.

I de første søksmålene som hittil er blitt behandlet i retten, har saksøkerne vunnet fram. Dommerne har gitt dem rett i at produkter med glyfosat, inkludert Roundup, kan ha gitt dem kreft. Tre søksmål i California har endt med at saksøkeren har vunnet.

I USA har advokatbransjen gått bredt ut med annonsekampanjer for å tiltrekke seg kunder som ønsker å gå til sak mot plantevernmiddelprodusenten, ifølge Farm Weekly.

– Først og fremst sier ikke antallet søksmål noe om hvor mye hold der er i hver enkelt av dem, uttaler Bayer-topp Werner Baumann, ifølge Reuters.

Han mener derfor det ikke kan sluttes noe om hvor mye søksmålene vil koste Bayer. Baumann opplyser videre at salget av Roundup i USA i tredjekvartal ligger omtrent på samme nivå som samme periode i fjor.

– Det er ekstremt sterk støtte blant bøndene, som trygler oss om å beholde dette plantevernmiddelet – som er systemisk relevant for behandlingen av jordene – på markedet, sier Baumann, ifølge Reuters.

Den enorme bølgen med søksmål har overveldet Bayer siden de kjøpte opp den amerikanske kjemiprodusenten Monsanto for 63 milliarder dollar i fjor, et av de største oppkjøpene et tysk selskap noensinne har gjort.