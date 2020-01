2 milliarder husdyr blir transportert levende hvert år

Det skriver den britiske avisen The Guardian.

Transport mellom landegrenser av griser, kyllinger, storfe, sauer og geit har økt betraktelig de siste årene, viser en oversikt avisen har hentet inn fra FNs organisasjon for mat og landbruk.

I 2007 var det årlig en transport på lastebiler eller skip av 1 milliard levende dyr over landegrenser, i 2017 var dette nesten 2 milliarder.

Importen av levende dyr har økt spesielt mye i land i Midtøsten. Australia, Danmark og Spania blir trukket fram som land som har betydelig eksportindustri av levende dyr. Det samme blir Romania, som årlig eksporterer 2 millioner sauer.

Stor eksport fra Danmark

Dyrevernsorganisasjoner har ytret en bekymring for hvordan forholdene er både under transport og under slakting i destinasjonslandet.

The Guardian viser til flere handelsruter av levende dyr. I 2017 eksporterte Danmark 6,2 millioner levende griser til Polen. Nederland eksporterte 4 millioner kyllinger fra Nederland til Thailand. Australia eksporterte over 600.000 sauer til Qatar. Mens over 500.000 kyr måtte ta sjøveien fra Brasil og Uruguay til Tyrkia.

Annonse

– Bør stanses

EU har lovgivning som tilsier at man skal være sikker på at dyrevelferdsstandard blir overholdt utover egne grenser når man eksporterer levende dyr. Peter Stevenson i dyrevelferdsorganisasjonen Compassion in World Farming mener EU må forby transport til land hvor dyrevelferden ikke blir ivaretatt.

– Det finnes internasjonale lover for dyrevelferd ved slakting, som er gitt av Verdensorganisasjonen for dyrehelse, og vi burde ikke sende dyr til steder hvor vi vet at disse lovene blir brutt, sier Stevenson til avisa.

Rupert Claxton i den internasjonale matkonsulentselskapet Gira mener dyrene i all hovedsak blir behandlet godt.

– Helt grunnleggende gir det ikke et poeng å ikke ta godt vare på dyrene. Kommersielt sett trenger eksportørene at dyrene er i god form, sier Claxton.