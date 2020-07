16 ansatte smittet av korona på dansk slakteri

Tirsdag fikk tre ansatte påvist smitte, og onsdag testet ytterligere 13 personer positivt.

Det er nå etablert et eget testsenter ved Danish Crown-slakteriet.

– Vi står i en alvorlig situasjon hvor vi har fullt fokus på å få brutt smittekjedene. Derfor er vi meget glade for at myndighetene nå trår til og setter opp et mobilt testsenter ved slakteriet. Når og hvor mye det skal testes vil herfra bli styrt av myndighetene, så vi sikrer at innsatsen blir så effektiv som overhodet mulig, sier produksjonsdirektør i Danish Crown, Per Laursen ifølge LandbrugsAvisen.

Ringsted ligger midt på Sjælland sørvest for København.

– Det er virkelig betryggende for oss å oppleve hvordan de danske myndighetene står klar til å hjelpe oss i denne situasjonen, sier Larsen ifølge avisa.

– Vi er alle sammen påvirket av situasjonen, men selv om det helt naturlig er utrygghet blant medarbeiderne, så gjør alle det de kan for å bakke opp og følge anvisningene de får. Det har jeg stor respekt for, og det gir meg tro på at vi sammen skal få situasjonen under kontroll, sier han.