Frank ikke så brutal som fryktet

– Politiet har i løpet av natten ikke mottatt meldinger om noen alvorlige hendelser knyttet til uværet Frank, meldte Troms politidistrikt på Twitter i 7-tida.

De måtte stenge E6 ved Fossbakken fordi takplater hadde løsnet og blåst ut i veibanen. Flere andre steder i Troms ble det meldt om at takplater, reklameskilt og isoporplater var blitt tatt av vinden.

Vindstyrken i Troms skulle nå sin topp mellom klokka 6 og 8 ifølge Meteorologisk institutt.

– Vindkastverdiene ser mest skremmende ut litt innover i landet, sa vakthavende meteorolog Jon Austerheim Vervarslinga i Nord-Norge til NTB natt til fredag.

Den kraftigste vinden er i fjellet, men også noen kyststasjoner målte vind med kast opp i over 30 meter per sekund. Blant annet ble det målt 47,3 meter per sekund i Sandnessjøen torsdag.

Ekstremværet Frank gir mest fralandsvind, og da er det typisk ujevn vind med sterke kast.

Få skader

Forsikringsselskapet If meldte om at det siden torsdag ettermiddag var blitt meldt inn relativt få skader som forårsaket av uværet. Per klokka 7.30 var det kommet inn ti skademeldinger, opplyser If til NTB.

– Tallet er ventet å stige utover formiddagen i dag. Det er først og fremst rapportert inn skader på tak, og foreløpig for tidlig å si noe om skadeomfanget er i kroner og øre, opplyser kommunikasjonssjef Sigmund Clementz.

– Ved ekstremværhendelser er det vanlig at det kommer inn skademeldinger i mange dager etter at uværet har lagt seg, sier han.

Takplater løsnet

Det ble gjennom natten meldt om enkelte mindre hendelser andre steder langs kysten – blant annet skapte kraftig vind problemer for et vogntog på Namsosbrua.

Annonse

– Hengeren som er lastet med en båt har fått problemer i vinden og trenger bistand i forbindelse med berging. Det meldes at hengeren står lent mot rekkverket, skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter.

E6 over Saltfjellet er stengt, og Statens vegvesen venter ikke bedring i situasjonen før fredag ettermiddag.

Samme vei er også stengt mellom Ulvsvåg og Bognes i Hamarøy kommune, der flere trær har blåst over veien.

Hakket før orkan

Mange målestasjoner har vært oppe i full storm, altså en middelvind i en periode på 10 minutter med mer enn 24,5 meter per sekund. Vannøya i Troms har hatt sterk storm, som er det tilsvarende over 28,5 meter per sekund.

– Det er jo hakket før orkan, forteller meteorologen.

Orkan er middelvind med over 32,6 meter per sekund.

Nettselskapet Arva , som omfatter tidligere Troms Kraft Nett og Nordlandsnett, opplyser natt til fredag at 257 kunder fortsatt var uten strøm etter at Dyrøy og Salangen ble rammet torsdag ettermiddag.

Også i sør

Stormsenteret over Nordsjøen gir også fronter inn mot Sør-Norge, noe som fører til mye og til dels tung snø. Nettselskapet Elvia opplyste i forkant at beredskapen er styrket. I tillegg advarte selskapet folk mot å bevege seg i nærheten av linjer som henger lavt eller ligger på bakken.

Natt til fredag var omtrent 3.600 Elvia-kunder uten strøm. I Trysil rammet åtte strømbrudd til sammen over 1.200 kunder, mens rundt 769 kunder i Åmot var omfattet av seks strømbrudd. I Gausdal rammet to strømbrudd drøyt 800 kunder. I Agder er 3.900 kunder fredag morgen uten strøm, ifølge Agder Energi.

Riksvei 7 Hardangervidda er stengt for kjøretøy under 7,5 tonn, men åpen med kolonnekjøring for dem over. E134 Haukelifjell har kolonnekjøring, mens riksvei 13 Vikafjellet og fylkesvei 50 Hol-Aurland er stengt.

(©NTB)