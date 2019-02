Vintersykling for nybegynnarar

Vi er halvveges gjennom vinterhalvåret. Mange stader i landet skiftar underlaget stadig mellom snø, is, sørpe og bar asfalt med grus og fukt. Kva vegbanen vil by på når du står opp om morgonen, er ofte temmeleg uføreseieleg. Med slike forhold er det kanskje best å la sykkelen stå heime?

– Tvert imot, seier sykkelentusiast og forfattar Øyvind Wold. – Med eit roleg tempo og nokre enkle førebyggjande tiltak kan du sykle deg gjennom det meste av vintervêr.

Ein formidabel auke

Øyvind har skrive fleire bøker om sykling: frå småturar i hovudstaden til lengre ekspedisjonar på to hjul i fjellheimen. Dei siste 30 vintrane har 56-åringen brukt sykkel som primærtransport, og har sett kulturen vekse frå å inkludere berre ei handfull hardhausar til å bli bortimot mainstream.

– Det blir fleire og fleire av oss på sykkelstiane kvar einaste sesong, fortel han. – Uansett om det er meld snøstorm eller klarvêr, har eg rikeleg med selskap på veg til jobb.

Han er ikkje åleine. Ifølgje avisa Budstikka har det vore ein formidabel auke i Asker og Bærum, for å gi eit døme, med ei dobling i talet på vintersyklistar registrert på Jarmyra mellom 2015 og 2017. Øyvind er ikkje overraska. Fleire stader i landet har opplevd ein sterk auke i heilårssyklistar.

– Fleire og breiare sykkelstiar, færre og dyrare parkeringsmoglegheiter i byane, betre brøyting og eit auka fokus på mosjon er alle bidragsytarar, seier han.

Kom døden nær

For dei som tråkkar seg gjennom den første vinteren sin, nøler ikkje Øyvind når han gir det viktigaste tipset sitt.

– Invester i gode piggdekk! Sjølv om du berre skal ut med sykkelen ein dag eller tre, er godt grep obligatorisk på snø og is. Det går kanskje ein del treigare og kjennest tungt i starten, men på glatta er skilnaden på piggar og vanlege sommardekk som natt og dag, forklarer han.

Av 30 vintrar totalt vart dei første 16 sykla på berr gummi. «Livsfarleg», seier Øyvind når han ser tilbake.

– Det kunne lett gått gale. Eg hadde eit dramatisk fall på isen og var ei hårsbreidd unna påkøyrsel. Sidan den dagen har eg aldri teke sykkelen ut på vinterføre utan piggdekk.

Ei billeg investering

Noko anna Øyvind etterlyser meir av i sykkelfelta på vinterstid, er at folk er meir synlege.

– I vintermørket er du nærast usynleg utan lys på sykkelen, seier han. – Lykter framme og bak er ei billeg investering som gjer ein enorm skilnad for tryggleiken, både for deg og omgivnadene dine.

Ikkje berre er det farleg å sykle utan lys, det er ulovleg. Som syklist er du pålagd å ha kvitt eller gult lys framme på sykkelen, raudt lys bak og refleksar på pedalane. Manglar du noko av dette på veg forbi ein politikontroll, kan du vente deg ei skikkeleg bot.

– Det er òg viktig at lyset ikkje er så sterkt at det blendar andre syklistar i vintermørket, seier Øyvind.

Kjem langt med lite

Nordmenn bruker meir pengar på utstyr til friluftsliv enn noko anna folkeslag i verda, og sykkelsporten er ikkje eit unntak. Men kva treng du eigentleg for å tråkke deg trygt og smertefritt gjennom vinteren?

– Mindre enn du trur, seier Øyvind. – Du kjem langt med berre regntøy, vassavvisande sko og ei varm lue under hjelmen. Det meste er ting nordmenn flest har liggjande i skapet frå før. Sykkelen din treng heller ikkje vere spesielt fancy.

Sjølv syklar Øyvind på ein terrengsykkel han kjøpte brukt på nett for eit par tusenlappar.

– Ingen med peiling tek finsykkelen ut på vinterstid, seier han. – Saltet frå vegane og den konstante fukta tærer hardt på alt det kjem i kontakt med.

Typen sykkel du vel, er heller ikkje spesielt viktig, seier Øyvind, så lenge dekka ikkje blir for smale.

– Racersykkelen bør nok få stå igjen i garasjen, seier han. – Breiare dekk gir betre grep og stabilitet på isen. Elles handlar vintersykling mest om viljestyrke, og den blir berre sterkare og sterkare jo meir du syklar!

Øyvind sine fem tips til gryande vintersyklistar 1: Ta grep: Piggdekk er eit «must» om du skal sykle på vinterføre, anten det er dagleg pendling til jobb eller berre for ein kjapp tur på butikken. Prioriter piggdekk med minimum 160 piggar, og køyr inn dekka i 50 kilometer på berr asfalt før du utset dei for kraftig bremsing. 2: Ver synleg: I Noreg er ein pålagt å ha lys både framme (kvitt/gult) og bak (raudt) på sykkelen, og dessutan refleksar på pedalane. Desse skal kunne sjåast på 300 meters avstand. 3: Sjekk bremseklossane: Reins bremseklossane jamleg, og skift dei ut om dei er nedslitne. Skivebremser – som har betre stoppekraft – er å føretrekke på vinterføre. Hugs òg at bremselengda kan auke betrakteleg frå sommarføre. 4: Varm hendene: Kalde hender er ikkje berre ubehageleg, men kan òg sørgje for vesentleg treigare reaksjonstid når det gjeld som mest. Sørg alltid for å ha varme og vindtette vottar på når du syklar. 5: Smør jamleg: Følg med på om kjeda er rustent, og smør ein gong i veka om nødvendig. Dette gjeld spesielt viss sykkelen din står utandørs når du ikkje bruker han.