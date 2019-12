Underleg jul

Jula blir feira ulikt verda over, ofte i langt meir overraskande og forunderlege former enn ein kanskje skulle tru. Vi har tatt for oss nokre av dei raraste, mest surrealistiske og til tider urovekkande juletradisjonane på kloden.

Austerrike: Den skremmande motsetninga til julenissen

Jula er kjent som barnas høgtid, men i Austerrike og dei tysktalande alpine regionane blir perioden feira med ein tradisjonell figur som neppe kan kallast spesielt barnevennleg.

Krampus, ei høg, hårete og mannvond kryssing mellom geit og demon, har røter tilbake til 1600-talet, og blir ofte beskrive som den vondsinna motparten til julenissen.

Krampus blir sagt å dukke opp på same tid som den folkekjære, katolske helgenen St. Nicholas, altså 5. desember. Mens St. Nicholas gav snille austerrikske barn strømper fulle av gåver og godteri, var Krampus kjent for å oppsøke dei slemme og slå dei med kvistar. Hadde du vore spesielt uoppdregen gjennom året, kunne du i tillegg risikere å bli stappa i ein sekk og boren direkte til helvete.

Legenda er eldgammal, men Krampus er i dag meir populær enn nokosinne, og dei årlege Krampusnacht-paradane trekker tusenvis av deltakarar.

Ukraina: Gyseleg julepynt

Blir du invitert inn i ein ukrainsk heim rundt juletider, er det lett å tru at det kan ha vorte pynta til feil høgtid. Her blir ikkje treet berre dekorert med fargerike girlandrar og julekuler, men også med spindelvev og vevkjerringar.

Tradisjonen kan sporast tilbake til «legenda om juleedderkoppen», eit sentraleuropeisk folkeeventyr om ei fattig enke og dei to barna hennar som bur i ei kald, lita hytte. Ein dag fell ei kongle gjennom taket, plantar seg i jordgolvet og veks opp til eit stort og vakkert juletre. Men sidan den vesle familien manglar pengar til å pynte treet, spinn dei vennlege husedderkoppane i løpet av natta eit tjukt lag av spindelvev over alle greinene. I det morgonlyset kryp inn gjennom vindauget morgonen etter, funklar det plutseleg som om heile treet skulle vore laga av gull og sølv. Og familien vart – ifølgje eventyret – aldri fattig igjen. Vevkjerring-tradisjonen blir òg praktisert i delar av Tyskland.

Japan: Kentucky Fried Christmas

– Å ete kylling, gjerne fritert kylling frå KFC, er ein tradisjon rundt juletider for mange japanarar, fortel Reiko Abe Auestad, professor i Japan-studiar ved Universitetet i Oslo.

Historisk er det lite som tilseier at japanarane skal vere opptatt av jula. Berre éin prosent av innbyggarane i landet oppgir kristendom som religion, og før andre verdskrigen var julehøgtida lite kjent. Så kvifor flokkar likevel millionar av menneske seg hos filialar av fastfood-kjeda Kentucky Fried Chicken (KFC) på 1. juledag – for ei ferdiglaga kake og ei bøtte med fritert kylling?

Forklaringa er ein særs vellykka og vedvarande reklamekampanje frå midten av 70-talet. «Kurisumasu ni wa kentakkii!»- eller «Kentucky for Christmas» – var hjartebarnet til den daglege leiaren av den første KFC-restauranten i landet, Takeshi Okawara, som seinare leidde heile KFC i Japan gjennom fleire tiår. Okawara fekk visstnok ideen etter å ha overhøyrt eit par utanlandske kundar som lengta etter tradisjonell, amerikansk kalkun rundt juletider. Då både etterspørselen og tilgangen på kalkunkjøtt i Japan var lik null, vart ei lyspære tent, og sidan den gong har siste veka i desember vore den desidert mest lukrative perioden til hurtigmatkjeda.

– Dei er veldig gode på det kommersielle i Japan, fortel Auestad, som sjølv vaks opp i Tokyo. – Her har ein tatt ei høgtid, skrella vekk dei religiøse delane som ikkje kjennest relevante for folk flest, og i staden bevart alt som er fargerikt, sosialt og morosamt.

Fritert kylling, julefarga sushi og kremkake med jordbær (professor Auestads personlege barndomsfavoritt, også kjent som «kurisumasu keki») er ikkje det einaste som kjenneteiknar jula i Japan. Ein annan japansk julevri er at tydinga kva ein gjer på dei ulike dagane er stokka om, fortel Auestad. Her er det nemleg nyttårsaftan som er reservert for tid med familien, medan julaftan og første dag for mange blir feira med venner eller kjærasten.

– Jul i Japan er for det meste ei unnskyldning for å ta seg ein fest med venner, og sånn sett passar hurtigmat som pizza og KFC veldig godt inn. Mange par vel òg å ete på restaurant. Når det nærmar seg 31. desember derimot, vil ein typisk bruke mykje tid på å stelle i huset og lage maten sjølv, som ofte består av meir tradisjonelle japanske nyttårsrettar, seier professoren.

Venezuela: Julemesse på åtte hjul

I Venezuela er julefeiringa betydeleg lengre enn hos oss. Ho startar allereie 16. desember og blir markert med daglege morgonmesser («Misas de Aguinaldo») kvar dag fram til julaftan. Det er likevel ikkje dei hyppige gudstenestene som gjer tradisjonen spesiell, men at hundrevis av lokale kyrkjegjengarar vel å pendle gjennom hovudstaden Caracas med rulleskøyter på føtene.

Nøyaktig når rulleskøytetradisjonen oppstod, er omdiskutert, men mange meiner at det handlar om Venezuelas varme klima, som gjer det uaktuelt med skøyter og slede.

I tillegg vil lokale barn i denne perioden henge hyssing rundt stortåa når dei legg seg. Hyssingen skal dingle ut av vindauget, så forbirullande kyrkjegjengarar kan trekke i tråden og vekke barna i tide til morgonmesse.

Så utbreidd har tradisjonen vorte at fleire gater i Caracas blir stengde for biltrafikk medan messene går føre seg, for å gjere transportmetoden så morosam og trygg som mogleg.

Island: Mordarisk huskatt

Huskattar flest er verken truande eller blodtørstige, men på Island har historia om monsteret Jólakötturinn – òg kjent som julekatten – halde generasjonar av småbarn søvnlause mellom november og januar.

Skriftleg omtale av Jólakötturinn finst først i dokument frå 1800-talet, men legenda skal ha oppstått lenge før. Ein trur julekatten har vorte brukt for å motivere (eller skremme) familiar til å ferdigstille ull- og tekstilproduksjonen i god tid før vinterhalvåret. Denne mordariske katten snik seg nemleg rundt om natta på jakt etter menneske, og spesielt barn, som ikkje har skaffa seg nye klede til høgtidsfeiringa.

Katten tilhøyrer den like mannevonde og barneetande trollkjerringa Grýla, som også er mor til dei 13 julekarane (kjent som jólasveinar på islandsk) som plasserer smågåver i skorne til barn som oppfører seg fint før jul. Slemme barn, derimot, må ta til takke med ein gammal potet i støvelen.

Spania: Omsorg for ein tømmerstokk

Kvart år blir julemarknader i Spanias nordaustre hjørne fylt med stablar av tømmerstokkar med påmåla smilefjes og tradisjonell katalansk lue (barretina). Denne muntre figuren har namnet Tió de Nadal, og har vore ein folkekjær og humoristisk del av katalansk julefeiring i fleire hundre år.

Tidlegare skal Tió de Nadal ha vore ein direkte hyllest til det livsviktige tømmeret – det vi både brenn for å få varme og bygger husa våre av.

I moderne tid representerer figuren primært omtanke og omsorg for andre. Frå 8. desember skal barna i familien passe på Tió ved å dekke stokken med eit pledd og mate han regelmessig med frukt, småkaker og andre godbitar. På 1. juledag, derimot, tar tradisjonen ei merkeleg vending, når familien byrjar å slå Tió med ein oppvarma kjepp til han «bæsjar» godteri og gåver under pleddet sitt. Samtidig syng barna ein munter song, som kan omsetjast slik:

Bæsj, stokk!

Bæsj nugatti, hasselnøtter og mató-ost

Viss du ikkje bæsjar bra

Slår eg deg med ein kjepp

Bæsj, stokk!