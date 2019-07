Tilbakeblikk: Refotografering i siste liten

1912–2015. Borhaug på Lista. Farsund kommune, Vest-Agder

Nationen bringer for 15. året på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra Nibio og deres samarbeidspartner Norsk Folkemuseum.

Refotografering i siste liten

Siden 2002 har Tilbakeblikk-prosjektet ved NIBIO refotografert vel 4000 landskapsmotiv, hvorav over 500 er blitt vist i Nationen. I tillegg er tusener av bilder vurdert eller vraket som potensielt refotograferbare, og av førstnevnte er atter utallige blitt forkastet på selve opptaksstedet fordi det gamle fotoståstedet enten var nedbygd, sprengt vekk, tilplantet eller overgrodd.

Erfaring fra Tilbakeblikk viser at en helst må ha med 10–12 gamle bilder, for å kunne ende opp med 2–3 brukbare bildepar. Dess eldre det første bildet er, jo større er også sannsynligheten for at det ikke lar seg refotografere, særlig i de gamle nærområdene til byer og tettsteder.

Eksemplet fra et havnemiljø med garntørk mot naust og kirke på Lista fra 1912 er et eksempel på dette. Her var man i 2015 i gang med å bygge nye boliger i strandlinja, og jeg rakk akkurat å gjenfotografere Wilses motiv før det ble blokkert. Når nybygget nå er ferdig er refoto-sjansen for akkurat dette historiske motivet spolert for all framtid.

Tekst og refoto: Oskar Puschmann

