Tilbakeblikk: Refotografering av krigsbilder

Cirka 1943–2018. Talvik. Alta kommune, Finnmark

Nationen bringer for 15. året på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra Nibio og deres samarbeidspartner Norsk Folkemuseum.

Refotografering av krigsbilder

Bildet fra 1943 viser tyske soldater i en enkel skytterstilling ved Talvik i Finnmark. Stillingen lå langs veien og med god utsikt over bygda. Ved tyskernes tilbaketrekning i 1944 ble hele tettstedet brent bortsett fra kirka.

I 2018 lå den gamle skytterstillingen omgitt av lauvskog, men de oppspadde jordvollene kunne fortsatt ses. Hovedveien var lagt om og gamleveien fungerte nå blant annet som snarvei for skolebarn. I dag er det lenge siden krigen tok slutt, og for dagens unge er det en historie de ikke har noe personlig forhold til.

Tilbakeblikk-prosjektet har per i dag flere bilder fra steder der krigen satte dype merker i både menneskesinn og landskap. Der de fysiske sporene nå i økende grad forsvinner, kan kanskje refotografering bidra til å både bevare og forståeliggjøre minnet om ulike steders krigs­historie – også for kommende slekter. Men det haster, for tiden leger alle sår, men evig tapes kun det glemte.

Tekst og refoto: Oskar Puschmann

