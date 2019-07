Tilbakeblikk: Norges skoger med stormskritt mot undergangen

Landsskogtakseringen 1919–2019

Norges skoger med stormskritt mot undergangen.

Fra 1900 økte bekymringen blant skogkyndige menn om at våre skoger ble hogd for hardt i forhold til deres naturlige gjenvekst.

Den gang var dimensjonshogst vanligst, dvs. at alle trær over en viss minstestørrelse ble hogd mens småbusk, skraptrær og mis­vekster ble stående til hinder for ungskogens oppkomst.

Med 1. verdenskrig fulgte importstopp av kull, noe som medførte en voldsom vedhogst – blant annet for å skaffe fyring til dampskip og lokomotiv.

Med dette som bakteppe skrev skogforvalter Agnar Barth i 1916 «Norges skoger med stormskritt mot undergangen». Artikkelen fikk mye oppmerksomhet med sterke meningsgrupper både for og mot påstanden. Men sannheten var at ingen egentlig visste, og SSB foreslo derfor en nasjonal skogtaksering for å få sikre tall for både skogareal, avvirkning og tilvekst. Stortinget innvilget midler i 1917 og i 1919 startet Landsskogtakseringen opp i Østfold.

Bildeparet viser Agnar Barth med tilvekstbor i 1945 samt to av dagens landsskogtaksatorer fra NIBIO – men dessverre nok ikke helt i samme skog!

Tekst og refoto: Oskar Puschmann

