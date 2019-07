Tilbakeblikk: Kleventunnelen i Brattlandsdalen

1887–2017. Suldal kommune, Rogaland

Nationen bringer for 15. året på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra Nibio og deres samarbeidspartner Norsk Folkemuseum.

Kleventunnelen i Brattlandsdalen

«Veien gjennom Brattlandsdalen er et av de mest storarta anlegg i Norge og anses med rette som rutens glanspunkt. Om det ikke fantes noe annet av interesse på hele ruten, ville det lønne seg å foreta reisen blott for å se den mektige fjellkløft med de skummende fosser og vassdrag langt nede i dypet og veien som er hugget ut av fjellsiden med de mektige klippemasser hengende over den som et tak.»

Slik omtalte Cooks reisebyrå i England den nye turistveien som åpnet i 1887.

Annonse

Til veien hørte også den 16 meter lange Kleventunnelen, som var blant de første veitunneler i Norge. Den ble boret for hånd, sprengt med dynamitt og deretter ble all stein lempet på trillebår og kjørt ut.

Opprinnelig var tunnelen bare 2,5 meter bred, men da biltrafikken økte utover 1920-tallet måtte den utvides. Det skjedde også i 1955 pga. anleggstrafikken ved utbygging av Røldal og Suldal Kraft.

På 1990-tallet ble traséen stedvis lagt om, og i 2009 ble en siste rest av gamleveien fredet.

Tekst og refoto: Oskar Puschmann

Se flere bilder: