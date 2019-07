Tilbakeblikk: Handels- og turistsentrum i vekst

1885–2018. Lyngseidet, Lyngen kommune, Troms.

Nationen bringer for 15. året på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra Nibio og deres samarbeidspartner Norsk Folkemuseum.

Handels- og turistsentrum i vekst

På 1880-tallet fikk turistverdenen gradvis øynene opp for Nord-Norges midnattssol og det eksklusive målet om å komme til Europas nordligste fastlandspunkt, Nordkapp. Stadig flere turistskip tilbød turer til midnattssolens land, og de norske rederiene «Bergenske-» og «Nordenfjeldske Dampskips­selskap» fikk tidlig hard konkurranse fra utenlandske selskap, særlig britiske.

Annonse

Hovedattraksjonene mot nord var da som nå Torg­hatten, Lofoten, Tromsø, Hammerfest og Nordkapp og på turen sørover Lyngsalpene i Troms og Svartisen i Nordland. På Lyngseidet i Lyngen stoppet båtene noen timer, blant annet fordi en driftig handelsmann hadde her gjort avtale med reindrifts­samer om å vise fram sin sommerboplass med telt og dyr samt å selge sin brukskunst til turistene. Dette var en unik og tilrettelagt attraksjon som varte i vel 50 år.

I dag er Lyngseidet et driftig kommunesenter, men også et sentralt knutepunkt for resten av regionen. Stedet er fortsatt et populært reiselivsmål, men de fleste turister kommer nok med egen bil.

Tekst og refoto: Oskar Puschmann

Se flere bilder: