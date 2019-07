Tilbakeblikk: Gjengroing forklart som skjeggvekst med og uten skjøtsel

1900–1940–1970–2019

Nationen bringer for 15. året på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra Nibio og deres samarbeidspartner Norsk Folkemuseum.

Gjengroing forklart som skjeggvekst med og uten skjøtsel

Etter å ha forsøkt å formidle jordbrukslandskapets kvaliteter og utfordringer i 30 år, undres jeg fortsatt over hvor lite «folk flest» skjønner av endringsprosessene i våre landskap. Og da særlig knyttet til fenomenet gjengroing. Mange tror for eksempel at ei åpen grasslette i tett skog er naturlig, og evner kanskje ikke helt å se at sletta er lysåpen fordi noen lenge har stelt den.

Men hår- og skjeggvekst det skjønner folk! Og derfor blir gjengroingen i våre landskap her forsøkt illustrert ved endringsbilder av en ustyrlig skjeggvekst.

I 1900 var Norge et fattig land, og mye av landets befolkning var knyttet til jordbruk. Alle jordbruksareal ble høstet og det var glattbarbert og vakkert over alt.

I 1940 var det ufred i landet og de fleste arealer var i bruk.

Rundt 1970 var jordbruket mekanisert og lite produktive areal fikk gro til med skog.

I 2019 er mange gårder og jordbruksgrender nedlagt og landskapet har fritt fått utvikle seg til et villnis helt uten dametekke eller annen såkalt attraksjonsverdi.

Tekst og refoto: Oskar Puschmann

