Tilbakeblikk: En kraftkrevende verden

2002–2018. Sømme. Sola kommune, Rogaland.

Nationen bringer for 15. året på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra Nibio og deres samarbeidspartner Norsk Folkemuseum.

En kraftkrevende verden

Vi lever i en tid hvor betydningen av elektrisitet blir mer og mer viktig, og hvor stadig flere av våre livsoppgaver er avhengig av kontinuerlig tilgang på strøm. I nær sagt hver husstand finnes det ting som stadig må lades for å virke. Mobiltelefoner, nettbrett, laptoper og el-biler for å nevne noe. Vår enorme strømavhengighet er også vår største akilleshæl, for skulle noen sabotere vår strømforsyning er vi alle rimelig sjakk matt.

Det meste av vår elektrisitet kommer langveisfra, og vår elforsyning synes godt i landskapet gjennom høyspentmaster og innfløkte nettverk av luftige ledningsspenn. Men også skjult i form av nedgravde kabler. Også jordbruket merker i økende grad elektrifiseringen, og nye maskiner blir mer og mer datastyrt.

I jordbruket er allerede mange av produksjonsfaktorene langreist og basert på bestillingskjøp, og stadig mindre av vår matproduksjon er helt og holdent basert på stedegne ressurser. Bildet av traktoren med en henger full av Yara-gjødsel kan illustrere dette – der den hastig kjører fram på et nylig nedbygd jorde.

Tekst og refoto: Oskar Puschmann

