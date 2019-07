Tilbakeblikk: Da gammelfolket og tida trillet hjem

1963–2016. Budalen. Midtre-Gauldal kommune, Trøndelag.

Nationen bringer for 15. året på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra Nibio og deres samarbeidspartner Norsk Folkemuseum.

Da gammelfolket og tida trillet hjem

1960-tallet nevnes ofte som et tiår med store samfunnsbrytninger. Det var et tiår med både optimisme og stor økonomisk vekst, men også en tid med farvel til mange gamle tradisjoner og arbeidsformer.

Annonse

Det var da hesten ble byttet ut med traktoren, at seter­bruket opphørte, at siste kua forlot fjøset eller at bruket på øya, i skogen eller opp mot fjellet ble lagt ned. Med presset fra alt det nye måtte det gamle vike, og ofte kom endringene så raskt at man ikke rakk å dokumentere dem før det var for seint. Kjell Torleif Enlid fra Budalen gjorde imidlertid noe. Høsten 1963 hadde han hørt at et eldre ektepar som setret på gammelmåten i Budalen skulle gi seg, og at de nå for siste gang var på vei hjem med hest og kjerre og alt verdifullt utstyr.

Ved Krigsvollbekken la han seg på lur i skogen og foreviget de gamles ferd mot en ny tid. I dag er bildet kun et minne, mens den gamle brua ble erstattet med en bærekraftig ny.

Tekst og refoto: Oskar Puschmann

Se flere bilder: