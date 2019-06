Tilbakeblikk: Biltrafikk ved vikinghøvdingens grav

2004–2018. Holstad i Ås kommune, Akershus.

Bruker du appen Min Nationen: Trykk på bilde for å se forskjellen.

Nationen bringer for 15. året på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres samarbeids­partner Norsk Folkemuseum.

Biltrafikk ved vikinghøvdingens grav

Annonse

For vel 12–1300 år siden inntraff en stor begivenhet ved Holstad i Ås. En av bygdas mest framtredende skikkelser skulle begraves, og en diger gravhaug var bygd langs allfarveien på raet for at både samtid og ettertid skulle se at her lå en ærerik person og her bodde et mektig folk. Og slik ble gravhaugen langs allfarveien liggende i århundrer, samtidig som folk, samfunn og nærmiljøet rundt gjentatte ganger skiftet ham.

I dag heter allfarveien Fv 152, og årlig passerer titusener av biler graven uten at de kjørende nødvendigvis vet eller tenker over haugens symbolverdi eller innhold. Og strømmen av biler forbi slike oldtidsminner bare øker. I 2000 var det registrert 1.851.929 person­biler i Norge, noe som økte til 2.751.948 i 2018, en økning på 900.000 personbiler på 18 år.

Om våre hauglagte forfedre langs dagens allfarveier hviler roligere ved at 200.000 av disse er lydløse elbiler er imidlertid høyst usikkert.

Tekst og refoto: Oskar Puschmann.

Se flere bilder: