Sykkelparadiset Noreg

Kystriksvegen: Bodø – Steinkjer

Riksveg 17 – òg kjent som Kystriksvegen – er i toppsjiktet blant den vakraste reiserutene i verda. Eit stort nettverk av ferjer gir deg tilgang på 12.000 øyar undervegs, noko som gir endelause moglegheiter for variasjon. Høgdepunkt langs Kystriksvegen inkluderer naturattraksjonar som Leka, Torghatten, Dønnamannen, De syv søstre, Svartisen og Saltstraumen. Det er mange tunnelar i denne delen av landet, og sjølv om dei fleste er belaste, er det viktig å ha med refleksvest. Det er mogleg å gjennomføre heile strekninga med berre telt, men om du ønsker overnatting undervegs, er det avgjerande å forhåndsbooke i høgsesong. Berekn minst ein til to veker på heile turen.

Lengde: 650 kilometer

Vanskegrad: Middels

Rallarvegen: Haugastøl–Flåm

Dette er den mest populære tursykkelruta i landet. Her syklar du på den gamle anleggsvegen for jernbana mellom Oslo og Bergen, som vart konstruert mellom 1894 og 1909. Fjellandskapet er spektakulært heile vegen. Stiane som utgjer delar av Rallarvegen, kan vere såpass røffe at terrengsykkel med demping er anbefalt. Det blir anslått at rundt 25.000 syklistar legg ut på Rallarvegen kvart år, så her må du belage deg på å dele vegen med mange andre dersom vêret er godt. På grunn av populariteten blir det tilrådd å sykle ruta på kvardagar. Overnatting er tilgjengeleg på Finse, Vatnahalsen og Flåm.

Lengde: 80 kilometer

Vanskegrad: Enkel til middels

Mjøstråkk: Innsjøen rundt

Mjøstråkk – nasjonal sykkelrute nr. 7 – var klar i 2016, og har sidan fått mykje ros for god skilting, behageleg terreng og plenty med familievennlege aktivitetar og attraksjonar undervegs. Ruta går gjennom det vakre kulturlandskapet langs Noregs største innsjø og innom byane Lillehammer, Gjøvik og Hamar. Med unntak av eit par middels krevjande stigningar er sykkelruta overkommeleg for dei aller fleste, og lèt seg enkelt dele opp takka vere gode togsamband. Det finst tre ubetente turisthytter (Finnsbråten, Lysjøhimet og Morskogen Vokterbolig) langs ruta.

Lengde: 250 kilometer

Vanskegrad: Enkel til middels

Praktiske tips til den første langturen din

Sykkeltype: Kva slags sykkel du treng, kjem sjølvsagt an på både turlengde, bagasjemengde og landskap, men ein heilt vanleg terrengsykkel kan syklast heile vegen frå Lindesnes til Nordkapp. Som regel står det meir på vilje og interesse enn på utstyret ditt.

Vedlikehald: Du treng ikkje vere profesjonell mekanikar for å dra på lengre sykkelturar, men du bør likevel kunne ta dei grunnleggande reparasjonane på eiga hand om noko skulle skje. Skifte eller lappe ein slange (som du sjølvsagt har tatt med eit par ekstra av) er obligatorisk. Det same gjeld å kunne justere bremsar og gir. Viss du er usikker på om sykkelen din vil tole turen, oppsøk ein faghandel før reise.

Klede og bagasje: Det er lett å pakke for mykje klede og utstyr når du ikkje ber vekta på ryggen, men også på sykkelreiser er det viktig å tenke i kilo og gram. Motbakkar og motvind blir langt tyngre når du er overbelasta. Legg derfor igjen både den andre og tredje fleecegenseren heime, og gjer heller plass til eit velutstyrt førstehjelpsskrin.

På vegen: Ein vanleg begynnarfeil er overambisiøse dagsetappar. Fire til seks mil per dag kan vere passe i starten. Ein skal trass alt ikkje berre sitje på sykkelen. Sett av tid til å raste, oppleve attraksjonar undervegs og liggje i sola med eit strå i munnvika. Sykling i tunnelar kan vere skremmande i starten, men du venner deg fort til det. Nokre tunnelar har fått ein varslingsknapp ved inngangspartiet for å gjere bilistar oppmerksame på at det er syklistar til stades, men ha alltid ein refleksvest i bakhand. På motorvegar i Noreg, og dessutan på enkelte bruer og tunnelar, har syklistar ikkje tilgang. Les meir på Vegvesenets nettsider www.vegvesen.no