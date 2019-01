Store skilnader i synet på turisme

Funna kjem fram i rapporten til Innovasjon Noreg «Nordmenns syn på turisme 2018». Det første gongen Innovasjon Noreg har kartlagt haldningane nordmenn har til turisme.

Til saman 1600 personar har svart på undersøkinga. Av desse kjem rundt 600 frå pressområde med mykje turisme, medan rundt 1000 kjem frå resten av landet.

Heile 72 prosent av innbyggjarane i område med mykje turisme meiner turiststader eller turistattraksjonar ofte er overbefolka, mens vel halvparten av folk elles i landet meiner det same. Funn i undersøkinga «Nordmenns syn på turisme 2018»

Pressområda omfattar både større byar som Stavanger, Bergen og Ålesund, og mindre kommunar som Stranda (Geiranger), Aurland, Stryn. Også Lofoten og Longyearbyen er med i utvalet av pressområde.

– Noko av det mest interessante med rapporten er at dei som bur i område med mykje turisme også er mest opptekne av dei positive sidene ved turisme. Samtidig er folk i desse områda i større grad enn resten av befolkninga klar over baksida til medaljen, seier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Noreg.

Slit ned naturen og tek seg til rette

Både folk i og utanfor pressområda er samde om at turisme fører til meir forsøpling, men når det gjeld andre negative konsekvensar viser rapporten at det er nokså store skilnader mellom folk som bur i pressområda og folk som bur i resten av landet.

I pressområda meiner til dømes over halvparten at turistane slit ned naturen, mens berre 23 prosent av folk elles i landet har same oppfatninga. Rapporten viser også at folk i populære turistområde opplever mykje større problem med køar på vegane og trafikkfarlege situasjonar enn folk elles i landet.

Meir enn fire av ti som bur i område med høg turistkonsentrasjon meiner dessutan at turistane tek seg til rette utan omsyn til lokalmiljøet. Til samanlikning meiner litt meir enn to av ti i resten av landet det same.

Fleire fordelar enn ulemper

Samtidig som innbyggjarane i pressområda meiner turisme gjev mange ulemper, er dei klare på at næringa fører med seg mykje positivt. Heile 77 prosent av folk i område med mange turistar meiner turisme skapar arbeidsplassar, og nesten like mange meiner næringa gjer det mogleg å etablera nye verksemder.

Rundt halvparten av innbyggjarane både i og utanfor pressområda meiner elles at turisme er med på å auka etterspurnaden etter lokal mat og drikke, betra utvalet av butikkar og serveringsstader og bidreg til optimisme og framtidstru.

Generelt er dei positive oppfatningane av turisme meir samanfallande blant folk i og utanfor pressområda enn dei negative, men folk i område med mykje turisme synest likevel at dei positive effektane av turisme er litt større enn folk elles i landet.

Under halvparten både i og utanfor pressområda meiner likevel at turistane legg att mykje pengar.

Annonse

Pressområda meir positive til turistskatt

Når det gjeld synet på turistskatt er derimot befolkninga meir delt. I område med mange turistar meiner 44 prosent at det bør innførast ein slik skatt, mens berre 24 prosent i resten av befolkninga meiner det same.

Det er også fleire i pressa turistområde enn i andre delar av landet som meiner at turisttrafikken bør avgrensast. Mens rundt halvparten av befolkninga i Noreg opplever at talet på turistar på heimstaden er akkurat passeleg, meiner fire av ti i pressområda at det er for mange turistar der dei bur.

Heile 72 prosent av innbyggjarane i område med mykje turisme meiner turiststader eller turistattraksjonar ofte er overbefolka, mens vel halvparten av folk elles i landet meiner det same.

Det er spesielt talet på cruiseturistar og bubilturistar nordmenn reagerer på. Det gjeld både folk i pressområda og folk i resten av landet.

Delte meiningar om turistutvikling

Generelt ønskjer nesten alle at turistane som kjem til Noreg skal kjenna seg velkomne og få ei god oppleving. Folk er likevel delte i synet på kor mange turistar ein bør ta imot i framtida.

Dei fleste ønskjer at talet på turistar skal vera om lag som i dag eller auka litt, men også her er det skilnad på kor i landet folk bur. Utanfor typiske turistområde er i snitt 52 prosent positive til å ta imot fleire turistar, 34 prosent meiner talet på turistar bør vera om lag som i dag, mens 8 prosent meiner det bør koma færre turistar.

I pressområda meiner til samanlikning 28 prosent at det bør bli færre turistar, 38 prosent meiner talet på turistar bør vera som i dag, men 36 prosent vil ha fleire turistar.

På eit oppfølgingsspørsmål til dei som ønskjer fleire turistar svarar dei fleste at dei berre ønskjer dette frå tid til annan, ikkje heile året. Også fleirtalet av dei som meiner det er for mange turistar, meiner dette gjeld delar av året.

Noko av det mest interessante med rapporten er at dei som bur i område med mykje turisme også er mest opptekne av dei positive sidene ved turisme. Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Noreg

Turistar vare for masseturisme

I tillegg til undersøkinga om kva nordmenn meiner om masseturisme, har Innovasjon Noreg for førte gong lagt inn spørsmål om masseturisme i den årlege turistundersøkinga. Utanlandske turistar på utvalde feriestader i Noreg fekk i fjor sommar mellom anna spørsmål om dei opplevde stadane dei besøkte som overfylte.

Eit knapt fleirtal svarte at dette ikkje var noko problem, mens 47 prosent i større og mindre grad kjende på at det var for mange besøkjande der dei kom.

Svara frå turistane viser også at det er ein samanheng mellom opplevinga av masseturisme og kor nøgde turistane er med ferien. Dess meir masseturisme, dess mindre nøgde er turistane. Samtidig viser undersøkinga at turistane alt i alt var godt nøgde med ferien sin i Noreg.

For å vita korleis haldningane til turisme utviklar seg blant nordmenn, vil Innovasjon Noreg framover følgja opp med ei haldningsundersøking to gonger i året, opplyser reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.