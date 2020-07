Til og med når stortingspolitikar Emilie Enger Mehl er på noregsferie (som ho hadde valt framfor sydentur kva dag som helst) reiser ho i politikkens namn. – Å køyre rundt på Vestlandet eller i Nord-Noreg og sjå alt det vakre Noreg har å by på, minner meg alltid på at me må legge til rette for at det går an å bu der.