Prøv 17. mai ein annan stad

Bunader, flagg, kaker, is og pølser får du over alt. Er du fri frå forpliktingar og open for noko nytt, kan du jo endre litt på rammene. Og kva er vel flottare enn å innleie nasjonalfeiringa med enn ei lita reise gjennom norsk landskap?

Bergen

– Du har ikkje opplevd 17. mai før du har opplevd 17. mai i Bergen! Markeringa er heilt spesiell – og overgår alt anna eg har sett i Noreg, seier Anders Nyland, innflytta austlending og reiselivsdirektør i Bergen.

I «hovudstaden» på Vestlandet startar ikkje berre feiringa tidleg – ho varer òg til seint på kveld, med fakkeltog og festfyrverkeri klokka 23.15 som det siste på det offisielle programmet. Det er fire prosesjonar, med morgonprosesjonen klokka 7 (!) som den første. I hovudprosesjonen litt etter klokka 10 finn du alt som kan krype og gå av folk og organisasjonar, medan skular, russ, bogekorps og speidarar går i flaggprosesjonen, som òg passerer hovudprosesjonen. Heile dagen er det gratis underhaldning og rikeleg med høve til å syngje både nasjonalsongen og Nystemten. Og bogekorpsa finn du berre i Bergen – eit syn og eit lydbilde heilt for seg sjølv.

– Det mest spesielle er heilskapen, folkefesten, der «alle» Bergensarar deltar, seier Anders Nyland.

Vêret: Mai er månaden med minst regn og mest sol i Bergen.

Gaustatoppen, 1883 moh.

Kven har sagt ein ikkje kan gå på ski i 17. mai-toget? Gaustatoppen er eitt av fleire populære mål for den som vil feire nasjonaldagen utandørs. Den karakteristiske toppen i Telemark har hatt organisert 17. mai-feiring i mange år. Herifrå kan du sjå ein seksdel av Noreg på ein god dag.

– I fjor var det 500–600 deltakarar og nydeleg vêr, seier Jorunn Karlberg Tveiten, sjef på Gaustatoppen turisthytte. – Mange kom i bunad, andre hadde han med seg og tok han på seg på toppen. Veldig mange suste ned igjen på ski. Med norske flagg og bjørkekvister er det eit flott syn!

– Men det er fullt mogleg å gå på beina òg, eller å ta Gaustabanen éin eller begge vegar.

For den som ikkje er kjend med fasilitetane her: Gaustabanen er ein taubane som går i ein tunnel opp gjennom fjellet, også på 17. mai.

I skitoget må du rekne med noko meir strekk i laget enn i andre 17. mai-tog. På toppen blir det uansett talar, allsong, servering med rømmegraut, pølser og kakebord, og leikar som sekkeløp viss forholda tillèt det. Turen opp tar halvannan til to timar og er markert som middels krevjande. Toget går frå starten av Gaustabanen og blir leidd av ein guide.

Tilkomst Gaustabanen: Bil. Pris med Gaustabanen tur-retur: 390 kroner

Føre: Det er alltid snø på Gaustatoppen i mai, seier Jorunn Karlberg Tveiten.

Eidsvollsbygningen, Eidsvoll

Det var her det skjedde. Og her har du òg moglegheita til å syngje nasjonalsongen av full hals på staden der dei song «Ja, vi elsker» for første gong i 1848: på trappa til Eidsvollsbygningen.

– Mange bygder har sin eigen eidsvollsmann og ein statue der ein kan legge ned ein krans, men vi vil jo sjølvsagt òg at folk skal komme hit på nasjonaldagen, seier Baard Frydenlund, direktør for Eidsvoll 1814.

– Nokre reiser hit igjen og igjen på 17. mai, legg han til.

Sjølv har Frydenlund fleire kransenedleggingar på programmet og gleder seg til ein innhaldsrik dag med både barnetog, bunadsparade, gudsteneste og festkonsert utanfor bygningen med mange tusen tilskodarar.

Plassering: Eidsvoll ligg ein snau time sør for Hamar og ein dryg time nord for Oslo.

Halden

Apropos nasjonalsongen: I Halden sørgjer ein alltid for å få med seg det fjerde verset.

Halden, tidlegare Fredrikshald, er den einaste byen som er nemnd i «Ja, vi elsker». Det fjerde verset skildrar korleis innbyggjarane sjølv sette fyr på byen for å drive Karl 12 og svenskane ut etter at dei angreip byen i juli 1716. To år etter kom Karl 12 tilbake med enorme styrkar som kringsette byen i fleire dagar. Det enda med at svenskekongen sjølv vart skoten.

– Viss det ikkje hadde vore for Halden, hadde vi mest truleg snakka svensk i Noreg, seier ordførar Thor Edquist i Halden.

Historisk sus og patriotisme kan ein oppleve på Fredriksten festning, som er open for alle på nasjonaldagen. Klokka 12 blir det fyrt av salutt – som på så mange andre festningsverk rundt om i landet.

– Vi har ein flott og pynta by, heidrar sjøfolka våre, og alt er ope, seier Equist, som for tilreisande elles tilrår ein tur til staden der Gustav Vigelands skulptur Monolitten vart hogd ut og sendt av garde på ein lekter til Oslo – 270 tonn tung. I dag kan ein krype inn i ein trekopi av skulpturen i full storleik og lære meir om historia derfrå.

Bonus: Får ein nok av norsk nasjonalfeiring, er Sverige berre eit kvarter unna.

17. mai-turisme

– Vi kan rekne med at det finst rundt 3000 lokale 17. mai-feiringar, seier Olaf Aagedal, forskar og religionssosiolog. Ingen har heilt oversikta over korleis dei er, og det er heller ingen som kan styre eller kontrollere dei.

– Eg har drive litt 17. mai-turisme sjølv og hadde stor glede av å vere på Svalbard eit år, sjølv om vi måtte smile litt av at det var så mange som hadde reist dit berre for denne dagen, fortel han.

Aagedal meiner det kan vere ein god idé å dra til ein ny stad 17. mai. Kulturturisme er populært no i dag.

– Vi oppsøkjer jo ofte høgtider og festdagar i andre land for å få med oss spennande feiringar – som i Spania i påsken, der ein kan oppleve store religiøse prosesjonar. Nokre av 17. mai-feiringane våre er jo òg som prosesjonar, med preg av karneval og leik. Og 17. mai i Oslo er ei spektakulær oppleving! Men generelt sett saknar eg nok enno meir av leiken for vaksne, sjølv om han vel har overlevd på nokre litt mindre stader. Elles er det mest leik og moro for barna.

Fakta Nokre fleire originale 17. mai-feiringar Bykle/Hovden Ekstra 17. mai-tog på ski, leia av ordføraren i bunad. Ofte alpint, men i år blir det eit langrennstog på stadion. Hvaler Korpset er med på ferja mellom Hvalerøyene og speler ved alle anløp. Vil ein ikkje vere med inn til sentrum eller til Fredrikstad, kan ein nøye seg med å gå ned til brygga og helse med eit flagg. Kristiansand Tapto – eit slag springande folketog om kvelden. Folk lagar lenkjer øvst i gågata Markens og spring av garde. Det står korps og speler både i start- og sluttområdet. Leka, Trøndelag Ein av fleire stader med lang tradisjon for bilkortesje. Med tutande politibil, brannbil og ambulanse i spissen og pynta bilar som haleheng, køyrer kortesjen rundt heile øya, litt over to mil. Helsing i løypa og kåring av den finaste bilen. Mandal Bolleutskyting frå ein tru kopi av dei gamle varselkanonane i byen. Kanonen blir fyrt av når flaggborga på 17. mai-toget er halvveges over brua. Bollane er spesiallagde, harmlause og blir gjerne etne av måkene i byen. Oslo Ein hovudstad er ein hovudstad, med kongeparet som vinkar i timevis frå slottsbalkongen. Her er det flest folk, korps, bunader og utanlandske folkedrakter.

Viser livskraft

Ordføraren i Bykle, Jon Rolf Næss, er klar til å ta fram skia på nasjonaldagen. Han har i underkant av 1000 potensielle festdeltakarar blant innbyggjarane i kommunen, om ikkje folk frå dei rundt 2000 fritidsbustadane òg får lyst til å vere med. Dei er i så fall hjarteleg velkomne i toget.

– I ein liten kommune er det ingen som står og ser på. Her må alle vere med!

Nasjonaldagsforskar Olaf Aagedal meiner 17. mai-feiringa er ein viktig temperaturmålar på om lokalsamfunna er livskraftige.

– Det fortel om staden er levande. Om bygda mistar skulen, som gjerne er navet i 17. mai-feiringa, legg ein mykje krefter i å tromme saman ei feiring med dei ein har igjen. Men det er nesten ikkje nokon stad som er for liten til ei feiring på 17. mai, seier han.