På vandring i verdifulle kulturmarker

Heldigvis finst det eldsjeler som held gamle, artsrike kulturmarker i hevd i ei tid då alt blir målt i tid og pengar.

Biolog og forskar Ellen Svalheim har i embets medfør over mange år vandra i den sårbare, kulturavhengige naturen her i landet saman med dei som kjenner landskapet best, nemleg grunneigarane. I boka «Folka og landskapet» fortel ho korleis det står til med artsmangfaldet i slåttemarker, naturbeiter, kystlyngheier, skogs- og utmarksbeiter og andre kulturmarker i ei rekkje ulike område i over 20 kommunar i Noreg. I tillegg hyllar ho folka som jobbar for å ta vare på mangfaldet for framtida og vi får innblikk i korleis dei tenkjer og kva dei gjer.

Ein genbank

Mykje av naturen rundt oss er forma av langvarig og systematisk bruk. Dette er utgangspunktet for det vi i dag kjenner som kulturlandskap. Men måten vi driv moderne landbruk og utnyttar naturressursane på i dag endrar derimot landskapet, i tillegg til attgroing og utbygging. Dermed forsvinn ei rekke naturtypar og artsrikdommen blir redusert.

Dei fleste kulturmarkene våre er i dag trua og fragmenterte. Svalheim fortel at dei naturtypane som er mest kritisk trua her i landet, er slåttemarka og slåttemyra fordi dei er avhengig av å bli skjøtta på ein tradisjonell måte som er tidkrevjande og lite gunstig i dagens intensive landbruk. Elles er kystlynghei og kulturpåverka strandeng karakterisert som sterkt trua, og kulturmarkseng og -hei er vurdert som sårbar på Norsk raudliste.

– Er det viktig at vi tar vare på desse landskapa?

Annonse

– Dei er viktige for artsmangfaldet. Dei gamle kulturmarkene er på mange måtar genbanken til det norske landbruket. Her finst ville utgangssortar av mange kulturplantar som fôr-, krydder- og andre nytteplantar. Dei kan ha viktige eigenskapar som vi vil ha bruk for når vi skal utvikle nye og robuste sortar som taklar framtidige klimaendringar. Dei er viktig for matproduksjonen i framtida, seier Ellen Svalheim.

– Vi har bevega oss bort frå utnyttinga av utmarksressursane, men utmarka bør vere ein del av alle aktive gardsbruk. Berre 3 prosent av landarealet vårt er dyrka mark, medan 45 prosent er nyttbart beiteområde for husdyr. Vi har brukt utmarka som driftsform og ressurs i tusenvis av år og er framleis avhengig av henne. Eg trur det vil presse seg fram meir bruk av utmark med dei klimaendringane og -utfordringane vi har no, seier Ellen Svalheim.

Eldsjeler på små og store bruk

Kunnskap om kulturlandskapet og artsmangfaldet er avgjerande for ei berekraftig framtid, meiner Svalheim. Og då er det brukarane i dag som sit med nøkkelen. Kunnskap om korleis eit området er blitt brukt over tid, forklarar kvifor verdifulle og sjeldne artar framleis er her i dag.

I boka får vi møte bønder og andre skjøttarar frå ulike delar av landet som gjer ein viktig innsats for å halde kulturlandskap og naturtypar i hevd.

– Det å ta vare på naturgrunnlaget vårt dreiar seg mykje om haldningar og tenkjemåtar. Eg vil vise at det er veldig mange ulike typar folk som bidrar til å ta vare på biomangfaldet. Det er ikke berre gamle menn med ljå på nedlagte småbruk. Det er også gode døme på bønder som driv moderne gardsbruk på fulltid, men som likevel klarer å ivareta mangfaldet der det finst. Dei har gjerne full produksjon på innmarksareala samtidig som dei er bevisste på å utnytte større areal rundt garden og i utmarka til beiting, fortel Svalheim.

– Vi må løfte fram desse menneska som jobbar for biomangfaldet. Dei kjenner naturgrunnlaget som byggjer på gammal kunnskap, og fortset å vareta verdiane vi treng for å overleve. Dei kan vere til inspirasjon for andre – for vi treng fleire medvitne bønder som tek ansvar for biomangfaldet. Og eg trur mange er opne for det, men treng råd og vink. Det er heldigvis også mange landbruksorganisasjonar som ser behovet og har fokus på temaet, seier biolog, forskar og forkjempar for kulturlandskapet Ellen Svalheim.