Opplevingsreise-selskap i Honningsvåg permitterer alle tilsette: – Det er som ein spøkelsesby her no

Arctic Guide Service blir drifta av dagleg leiar Kjellbjørg Mathiesen frå Honningsvåg. Dei driv med opplevingsreiser i Lofoten, på Nordkapp og i Tromsø.

På ein vanleg sommarsesong har dei om lag 100 tilsette guidar. Mange av dei er frå Noreg, men det er også stor straum av studentar frå andre land i Europa.

Måndag fekk alle beskjed om at dei ikkje får jobb i sommar.

– Me permitterer alle våre tilsette no, seier Mathiesen på telefonen med Nationen.

Mange student-guidar

Frå onsdag klokka 16.00 er det offisielt ingen i arbeid i Arctic Guide Service.

Det er ti personar i administrasjonens tre avdelingar som no blir sendt heim frå kontora sine.

– Me har veldig mange guidar. Me jobbar med å skaffe oss ei oversikt over akkurat kor mange det vil gjelde. Me har i alle fall måtta stoppe alle som ville kome inn til oss i sommar, seier Mathiesen.

Guidane som ikkje har rekke å kome seg inn i jobb enno blir hardast ramma. Det tar Mathiesen tungt.

– No sit dei rundt i Noreg og Europa og får den dårlege nyheita. Studentar me har hatt som guidar i mange år har blitt bedne om å bli der dei er, seier Mathiesen med eit stille alvor i stemma.

Felles dugnad

Det verste er usikkerheita.

– Me har ingen aning om kor lenge dette vil vare. Frå no av er det heilt bom stopp for alle inntekter. Ikkje ei krone nokon stad, seier Mathiesen.

Det har ikkje vore den beste vinteren heller. I januar fekk selskapet 58 prosent kanselleringar på grunn av vêret. I februar 52 prosent.

– Likviditeten er ikkje den beste no. Det er høgsesongen som vanlegvis bergar oss og held oss flytande. No er det fullstendig stopp på alt. Hurtigruten, cruiseskip og anna. Det er nesten som ein spøkelsesby her, seier Mathiesen frå kontoret i Honningsvåg.

Som dei aller fleste andre vil Mathiesen understreke at ho sjølvsagt forstår at tiltaka som er gjort er nødvendige.

– Me ser sjølvsagt nødvendigheita av ein felles dugnad.

Usikker framtid

Mathiesen fortel at ho håpar bankar og utleigarar dei brukar er samarbeidsvillige, og at dei er veldig fornøgde med krisepakka Stortinget la fram måndag.

– Me ber om kostnadsreduksjonar frå ein del forretningsforbindelsar. Me er veldig fornøgde med pakka. Det ser veldig bra ut, og eg er veldig glad for at ein ikkje skal rulle byrden over på arbeidstakarar. Utsetting av arbeidsgivaravgift og moms er veldig viktig for oss, seier Mathiesen.

Selskapet er organiserte i Virke, og er takksame for oppfølgjing og god informasjonsflyt. Kva framtida held er vanskeleg å seie akkurat no, men ein ting er sikkert: Det blir ikkje enkelt å kome seg på beina etter ein avlyst sommarsesong.

– Dette rammar mange, ikkje berre reiseliv, men det som er verst for oss som jobbar med opplevingar er at me ikkje har peiling på når et startar opp att. Og det kjem til å ta tid å få maskineriet i gong att, avsluttar Mathiesen.