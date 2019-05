Opedal rår alle til å gå heim

Ein dag i mars i 2018 vakna journalist Hallgeir Opedal, om lag midtvegs i livet, med ein lys ide i hovudet.

«Eg skal gå heim», tenkte han, og var i fyr og flamme.

I 30 år hadde han budd i Oslo, samtidig som barndomsheimen i Odda var det han rekna som heim. Han hadde køyrd strekninga frå aust til vest tallause gongar, heim til jul, bursdagar, jubileum, gravferder og konfirmasjon.

No hadde han betre tid enn før. To av tre søner hadde flytta ut. Og sjølv om han hadde forstått at livet er ein kort blaff av tid som må nyttast som best ein kan, så var kveldane ofte lange.

Men no hadde han ein plan, og ideen fekk føter å gå på, om enn etter kvart, litt verkande føter.

Om forfedrar og oppvekst

Prosjektet byrja snart å handle om meir enn ei fysisk forflytting. Opedal las seg opp på slektshistoria for å lære meir om sine forfedrar og kva som har ført fram mot hans eigen oppvekst i industristaden Odda, med slekt og venner i om lag kvart einaste hus i grenda, og tanter og onklar som gjekk inn og ut av heimen.

– I Odda har eg minne frå folk i nesten alle husa – kompisar og venner, fortel han.

Før han la i veg, pakka han ein i overlag tung ryggsekk, med telt, sovepose, regnklede, iPad med tastatur, og alt anna han tenkte at han hadde bruk for. Og han laga seg eit sett med reglar for turen.

Dette er nokre av dei: Du skal gå heile vegen. Du skal snakke med alle du treffer. Du skal ikkje vere redd for omvegar, omvegar fører òg heim. Du skal ikkje gå for langt. Du skal ikkje gå for fort. Du skal takke ja til alle tilbod.

Og så gjekk han. Ruta gjekk langs bilvegen, ein distanse på 345 kilometer. Strekninga via E 18 og E 134, der han til vanleg brukte fem-seks timar med bil, skulle ta tretten dagar til fots.

Kva er heim?

Om lag så langt tilbake ein kan sjå, er alt Opedal har av familie frå Hardanger. Han meiner landskapet frå oppveksten veks inn i ein, same om ein har fjell og vidde, sjø eller granskog rundt seg. For han sjølv er det Hardanger som vekker nostalgi og varme kjensler.

– Sjølv om eg bur her i Oslo, så blir eg trekt mot landskapet frå barndommen og ungdommen. Fjell, fossar, berg, fjellbjørk, skodde, regn, viddene. Ferjer, saueringel, fonner og frukttre.

– Kva er eigentleg heim?

– Det er ein stad der ein kjenner seg trygg og tatt vare på. Som det står i Håvamål- heime er livet lett. Det går av seg sjølv, ein er seg sjølv og ein slepp å late som. Det er eit liv eg kan og som eg skjønner. Og som eg søker mot heile tida sjølv om eg bur andre stader. Eg merkar at når eg er heime så vil alle meg vel. Og det er ikkje alltid eg føler her, legg han til.

Han samanliknar livet med ei ferd til havs, der heime er den trygge hamna.

Den nye heimen

– Du legg ut og prøver deg litt ute på havet. Men når det bles opp, søker du litt tilbake til den trygge hamna der du starta. Og så søker du ut, og du reiser litt lengre. Og så finn du kanskje ei ny hamn etter kvart, eit fellesskap som gir den same kjensla av tryggleik.

– Og Oslo har blitt ein ny slags sånn heim for meg. Men det er ikkje heilt på same måte, seier Opedal.

Han klarer ikkje førestille seg korleis det er å gå gjennom livet utan ei sånn hamn.

– Eg møtte jo nokre undervegs på turen som er heilt rotlause og heimlause, og som ikkje har ein sånn fysisk plass i sin biografi. Det må vere veldig hardt å ikkje ha den plassen å ankre opp.

– Ikkje alle har eit så godt minne til det som er heim, så det er eit privilegium å komme frå ein sånn plass der vi rakk å røte oss, seier han.

Men den nye hamna treng ikkje vere familie, meiner han.

– Ein fotballklubb eller ei foreining kan òg gi same opplevinga av identitet, samhald og vennskap.

Nærast er du når du er borte

På det meste av turen tok Opedal fri frå radio og andre medium.

– Det å gå er litt meditativt. Ein får ein jamt rytme, og når ein ikkje blir forstyrra av radio, telefon, mail, Facebook og alt det der, da merker ein at tankane byrjer å surre. Etter kvart klarer ein å forfølge ein tanke. Til vanleg sprett tankane mine hit og dit, men medan eg gjekk, klarte eg etter kvart å tenke heile tankar nesten ut.

Eufori

Turen var prega av både optimistiske skuv i ryggen og pessimistiske tvil om neste etappe. Da han nærma seg Hardangervidda og heimslege omgivnader, vaks motet, og Opedal vart nærmast euforisk. Men vel heime, kjende han seg også igjen i Odd Nordstoga sine ord:

«Eg kjem frå ei bygd under fjellet i nord, Der ligg mine røter, der ligg dei i jord. Dit reiser eg stundom, og hjarta brest, når eg meiner meg heime men går som ein gjest».

– Ein gong så gjekk du ut heimanfrå. Men når ein kjem tilbake til barndomsheimen så er alt forandra. Og ein blir ein gjest i det som før var heim. Det er litt vemodig, seier Opedal.

– Da eg kom fram til Odda kjente eg at dette er ikkje mitt lenger, eg er ein gjest. Da kjende eg meg nesten rotlaus.

Men likevel, Opedal er glad han tok turen.

– Det var ein veldig god ide, ja ein av mine beste idear. Eg vil anbefale alle å gå heim!