Noreg er ein norsk feriefavoritt

Berre spør dei fastbuande i Venezia, Dubrovnik eller Barcelona: Når det gjeld turisme, er ikkje vekst alltid positivt. Det same gjeld her heime.

Frå populære reisemål som Geiranger, Bergen og Lofoten har det jamleg komme meldingar om overveldande pågang i høgsesongen, noko som tærer på både natur og infrastruktur og på livskvaliteten hos lokalbefolkninga. Samtidig er det mange perler som hadde fortent fleire besøkande, meiner Christine Baglo, webredaktør i Visit Norway.

– Spesielt fortener desse stadene merksemd frå eit publikum som blir verande i meir enn nokre timar av gongen, som legg igjen pengar i lokale bedrifter og verdset dei for noko meir enn fotomoglegheitene. Det er framleis mange fantastiske stader i Noreg som berre ventar på å bli oppdaga, også av nordmenn, seier ho.

Eit berekraftig perspektiv

Baglo, som sjølv har skrive fleire reisebøker om Noreg, seier at ei jamnare fordeling av turistane kan bidra positivt til fleire av dei utfordringane reiselivet står overfor.

– I eit berekraftperspektiv er det kjempeviktig å spreie turismen utover, seier ho.

– Det er gode grunnar til at dei mest populære reisemåla i landet vårt er populære, men du skal ikkje leite lenge før du finn like minneverdige destinasjonar med berre ein brøkdel av pågangen.

Fakta Alternativ til populære reisemål i Noreg I staden for Lofoten, opplev … Kystriksvegen! Kystriksvegen – også kjent som fylkesveg 17 – blir ofte omtalt som ein av dei vakraste vegstrekningane i verda (mellom anna av National Geographic) og buktar seg 650 kilometer mellom Steinkjer og Bodø langs den mektige Nordlandskysten. Du kan alltids feie gjennom på eit par dagar, men skal du oppleve høgdepunkt som Torghatten, Svartisen, Saltstraumen og fjellkjeda Sju søstre undervegs, kan det vere lurt å rekne med ei vekes reisetid. Ruta er òg svært populær for syklistar med fleire moglegheiter for øyhopping med ferje. I staden for Stavanger, opplev … Mandal! Den sørlegaste byen i Noreg byr på nokre av dei beste strendene i landet, eit koseleg bymiljø med meir enn 700 kvitmåla trebygningar og 300 (pluss) livekonsertar gjennom året. Om sommaren koker Mandal med festivalar og aktivitet: særleg er MandalJazz og Skaldyrfestivalen populære arrangement. Sjekk ut Buen kulturhus, lett å kjenne igjen på den moderne fasaden sin, der du mellom anna finn eit kunstgalleri, kinosalar, teaterscener og kulturskule. Du kan òg komme i prat med ein eldre mandaling og lære eit par strofer av det unike løyndespråket smoi, som oppstod her før første verdskrigen. I staden for Svalbard, opplev … Varanger! Det ville, vakre og vindblåsne Varanger er det austlegaste punktet i Finnmark og grensar til Russland, Finland and Barentshavet. Regionen er enkel å nå med innlandsruter til flyplassen i Kirkenes. Naturen er hovudattraksjonen her: ein utamd og mektig kombinasjon av berg, vidder, myrdrag, bjørkeskog og kyst. Sjansen for å sjå nordlys er svært god om vinteren, regn med annankvar kveld i gjennomsnitt om himmelen er klar. Varanger har òg vorte ein av dei beste destinasjonane i verda for arktisk fuglekiking. Praktærfugl, havelle, lomvi, bergand og ærfugl kan sjåast her, i tillegg til sjeldnare artar som gulnebblom og islom. I staden for Geiranger, opplev … Hjørundfjorden! Hjørundfjorden ligg i det naturfagre Møre og Romsdal og skjer seg 33 strake kilometer gjennom dei majestetiske Sunnmørsalpane. Fjorden og fjelltoppane rundt byr på mange turmoglegheiter av ulik vanskegrad, og dessutan hytter og hotell av høg kvalitet. Sidan i fjor har ei ny ferje gått frå Ålesund til Øye, noko som gjer det lett å ta morgonruta inn, utforske området og ta ettermiddagsbåten heim. Men er du på nokon måte friluftsinteressert, er det vel verdt å bli ein dag eller tre her.

Baglo ser Noregs popularitet i samanheng med ein stadig aukande etterspurnad etter aktivitetsferiar.

– Noreg har vorte ein naturbasert underhaldningspark med stadig fleire spennande aktivitetar ein kan delta på, seier ho. – For dei som ønsker å vere aktive ute i den flotte naturen, er det få stader på kloden som leverer dei same moglegheitene.

Klima og reise

For nordmenn, seier ho, er den aukande forkjærleiken for innanlandsferiar òg knytt til eit større medvit rundt klima.

– Det kan sjølvsagt gjere vondt for samvitet å fly ned til Syden to gonger i året når vi veit kva det kostar planeten i utslepp. Dessutan er det ikkje lenger nødvendig å forlate Noreg for å oppleve mat, kultur eller museum i verdsklasse.

Eit feriehungrig folkeslag

Ifølgje ferske tal frå reiseundersøkinga til Statistisk sentralbyrå (SSB) drog nordmenn på så mange som 22,2 millionar ferieturar i 2018.

Av desse var vel 15,7 millionar lagde til Noreg, ein kraftig vekst frå året før. På same tid sokk talet på utanlandsferiar med ein halv million. Sjølvsagt, tenker du kanskje.

Med den sommaren vi hadde i fjor, er det ikkje rart vi vart verande i eige land. Men trenden heldt fram også i fjerde kvartal, viser undersøkinga, lenge etter at gradestokken hadde sokke tilbake til normalen.

Trur populariteten vil auke

Odd Roar Lange, reisejournalist og grunnleggar av nettsida The Travel Inspector, spår at Noregs popularitet som reisemål berre vil auke i åra som kjem, men at det er nordmenn sjølve som må ta hovudansvaret for større turistspreiing til resten av landet.

– Viss turistane kjem til Noreg frå til dømes Japan, Spania eller USA, er det både utfordrande og tidkrevjande for dei å leite opp små og uoppdaga destinasjonar i landet vårt. Det same skjer med oss når vi drar på besøk til dei. Dei fleste av oss endar derfor opp i turistfellene deira eller på stader som slit med overturisme. Men nordmenn har ein unik kunnskap og tilgang til sitt eige land. Vi kan legge inn den ekstra innsatsen som blir kravd for å komme seg til dei bortgøymde perlene, seier han.

Etter mange år med reiser i Noreg har Lange fleire favorittar på kartet, men ein av dei – Helgelandskysten – skil seg likevel ut.

– Eg har hatt gleda av å oppleve Helgelandskysten fleire gonger, og det er alltid ei heil spesiell oppleving. Naturen er fantastisk, blant dei vakraste kystlandskapa vi har i Noreg, men det er den nordnorske hjartevarmen som får meg tilbake igjen og igjen. Her opplever eg ofte å bli invitert inn i stua og i hagane til folk som ikkje er vande til pågang i same grad som meir trafikkerte reisemål. Denne kombinasjonen av store naturopplevingar og nære menneskemøte er norsk turisme på sitt beste, seier Lange.