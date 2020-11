Dei fleste nordmenn er ramma av reiserestriksjonane. I påska kunne ein ikkje eingong dra på hytta. Venninneturen til Barcelona gjekk fløyten, jobbkonferansen i London vart avlyst, og charterferien i sommar vart sett på vent. Men korleis er det for dei som vanlegvis bruker store delar av året på å reise? Vi har spurt fire av dei.

Fekk draumen oppfylt

Odd Roar Lange har fleire tiårs erfaring som reiselivsjournalist og driv nettstaden Thetravelinspector.no. I fjor hadde han rundt 150 reisedagar, i år blir det kanskje halvparten. Det er Lange litt overraskande først og fremst glad for.

– No har eg endeleg fått gjort det eg har drøymt om i lang tid, men som eg ikkje har fått tid til på grunn av all reisinga, fortel han.

Og draumen, det er å reise saktare, å bruke god tid på kvar stad framfor å haste vidare til neste stopp.

– Det å reise på den gode, gamle måten har vore heilt fabelaktig. Eg merkar det på heile meg, eg er sjeldnare sjuk og mindre stressa. Det er jo på den måten vi alle eigentleg bør reise, seier Lange, som valde å halde seg i Noreg i heile sommar.

Han håpar òg at norsk reiselivsnæring har fått seg ein tankevekkjar.

– Eg håpar dei har lært at det ikkje nødvendigvis er så lurt å jakte på turistar frå den andre sida av kloden, men at det å få nordmenn til å feriere i eige land kan vere vel så lønnsamt, påpeikar han.

Éin stad har han likevel sakna.

– Eg skulle gjerne ha fått den årlege turen til favorittstaden min: Bornholm i Danmark.

Undervurdert reisemål

Gunnar Garfors er mellom anna kjend for å vere den første som har besøkt alle land i verda to gonger. Han har òg sett verdsrekord ved å besøkje fem verdsdelar på eitt døgn, og ved å reise jorda rundt på 56 timar.

Han stiller seg uforståande til spørsmålet om kva han gjer no som han ikkje kan reise.

– Kva meiner du med at ein ikkje kan reise? Vi kan jo reise! Noreg er det mest undervurderte reisemålet i verda. Det er så mykje å ta av; fleire tusen fjelltoppar, over hundre byar. Mange nordmenn har aldri vore i Nord-Noreg, det er ein skandale, så mykje fint det er der. Utlendingar kjem langvegsfrå for å sjå nordlys og midnattssol, og så har vi ikkje eingong opplevd det sjølve, seier han.

Han har nytta høvet til å leggje ut på noregsturné.

– Eg reiser på kryss og tvers for å lage ei bok om spektakulære stader i Noreg. Vi såg jo i sommar korleis nordmenn klumpa seg saman på dei same stadene. Alle skulle til Lofoten eller Geiranger. Så eg ville lage ei bok som viser fram meir ukjende stader i Noreg, seier Garfors, som tidlegare har skrive bok om dei 20 minst besøkte landa i verda.

Akkurat no er han på Setermoen.

– Mange assosierer Setermoen berre med militærleiren, men i området her finn du mellom anna ein dyrepark med ulvar og ein ekte canyon, seier han.

Sjølv om han lovprisar Noreg som reisemål, innrømmer Garfors at det sjølvsagt er ting han saknar no som han ikkje kan dra til fjernare strøk.

– Eg liker å oppleve andre kulturar, ha andre samtalar, ete annan mat og møte andre religionar. Det å erfare at menneske andre stader i verda lever på andre måtar enn oss, gjer at ein stiller spørsmål ved sin eigen måte å gjere ting på, seier han.

Saknar fridomskjensla

Vibeke Montero er frilans reiseskribent og driv bloggen bortebest.no. Vanlegvis har ho rundt hundre reisedagar i året. No held ho seg stort sett i huset i Sør-Spania.

– Eg har budd her heile nedstengingsperioden. Vanlegvis vekslar eg mellom å bu i Noreg og Spania i tillegg til at eg reiser mykje rundt. Sonen min studerer i Noreg, medan dottera mi går på skule her i Spania, fortel ho.

Med familie i Noreg og hus i Spania, skulle ho ønskje folk var litt rausare med dei som må reise for å treffe sine kjære.

– Eg var i Noreg i haustferien, men torde ikkje leggje det ut på sosiale medium av frykt for å få kritikk. Eg synest det burde kommuniserast tydelegare at så lenge ein følgjer alle smittevernreglar, så er det rom for å besøkje familie i andre land, utan at ein skal måtte skamme seg over det, seier ho.

For henne er ein vesentleg del av livet borte no som ho ikkje kan reise.

– Eg saknar fridomskjensla, spenninga og fridommen eg kjenner når eg set meg i bilen og køyrer mot flyplassen. Og eg saknar å komme til nye, rare, eksotiske stader med heilt andre kulturar, seier ho.

Vanlegvis bruker ho mykje tid på å planleggje reiser. Det gjer ho delvis framleis.

– Eg sit og googlar. Eg synest ikkje ein skal slutte å drøyme!

Når verda igjen blir opna for fritidsreiser, ønskjer ho seg til eit eksotisk reisemål langt bort.

– Japan eller cruise på Nilen står øvst på ønskelista, seier ho.

Noko godt har likevel komme ut av det ufrivillige heimetilværet: Til liks med mange andre har Montero skaffa seg ein kvalp.

– Han heiter Ragnar og gir lykke i tilværet.

I barndomsriket

Helge Baardseth starta reisemagasinet Vagabond på 1990-talet. Sjølv om han er godt over pensjonsalder, var han redaktør i magasinet fram til i vår. På det meste har han hatt 150–200 reisedagar i året og innrømmer at han kjenner litt på reiseabstinensane.

– Eg skulle gjerne vore ein tur i India eller Marokko, der har eg reist mykje, fortel han.

I sommar vart det noregsferie.

– Eg har alltid reist mykje i Noreg òg, og i sommar drog eg tilbake til barndomsriket mitt, nemleg Jotunheimen. Eg har òg kjøpt eit bokantikvariat i Tvedestrand på mine eldre dagar, og der er det veldig fint om sommaren, seier han.

Han treng ikkje dra langt for å få ei god reiseoppleving.

– Eg liker godt sjølve det å vere på reise. Før koronaen kom, kunne eg til dømes dra på dagstur til Stockholm; ta toget på morgonen, vere der nokre timar, og så reise tilbake på ettermiddagen. Når eg ser tilbake på eit langt reiseliv, har dei korte turane gjerne vore like verdifulle som dei lange, fortel han.