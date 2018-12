Nasjonalparkriket tilbyr 160 stillinger og 200 ledige hus

,

– Vi opplever svært stor pågang og interesse for vårt nye Kom til oss-prosjekt. Her presenterer vi både 160 ledige stillinger , pluss en rekke småbruk eller hus til salgs eller leie i Nord-Gudbrandsdal, sier prosjektleder Ida Amble Ruge til Nationen.

Seks kommuner nord i Gudbrandsdalen har for aller første gang slått seg sammen og utviklet en felles nettportal der de før jul slipper løs en imponerende samling av svært varierte stillinger.

– Her kan de fleste finne relevante jobber - uavhengig av utdanning og erfaring. En stor del av stillingene er også faste. Vi har mange jobber fra de største sektorene her - som helse, reiseliv og transport.

Barista og moskusguide

– I tillegg tilbyr vi en del stillinger som mange kanskje ikke tenker på som typiske distrikts stillinger; som for eksempel tre faste, fulltids psykologstillinger, webutvikler og markedsføringsstillinger, sier Ruge.

På lista har hun også en rekke revisorstillinger, leder for Norconsult, økonomer, kommunalsjefer, barista og mye mer. I tillegg er det muligheter for å få en traineestilling i bygdejobbsamarbeidet.

Fakta Kom til oss Prosjekt der seks kommuner i Nord-Gudbrandsdal; Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja, går sammen om å presentere ledige stillinger, gårdsbruk og hus i regionen. I det store Stillingsslippet ble nylig 160 stillinger i regionen lagt ut samtidig på nettportalen www.komtiloss.no

– Vi har også unike muligheter som en 100 prosents stilling som moskusguide på Dovrefjell - som kanskje er blant verdens mest eksotiske stillinger. Alternativt kan du overta driften på Grotli høyfjellshotell, som også er en sjelden mulighet, sier Ruge.

Budskap til en halv million

Bare de første dagene etter sleppet var det rundt 12000 besøkende inne på komtiloss.no.

– Melding om første mottatte søknad kom under en time etter at Stillingssleppet ble publisert. Engasjementet på sosiale medier er også bra. På Facebook har vi rundt 40000 visninger, bare gjennom folks delinger og engasjement. På nett er det til sammen over en halv million som har mottatt budskapet om Stillingssleppet i Nord-Gudbrandsdal, sier Ruge en knapp uke etter rekordsleppet.

For alle Ida Amble Ruge, leder for Kom til oss-prosjektet Her kan de fleste finne relevante jobber - uavhengig av utdanning og erfaring.

Med hjelp fra programmerere i Offcenit er det utviklet en enkel elektronisk registrering som krever lite arbeid for hver enkelt bedrift.

Prosjekt med 200 ledige hus

– Så snart vi fikk opp sidene for registrering har mye gått av seg selv - og vi endte til slutt opp med rekordmange stillinger, sier Ruge.

Presentasjonen av ledige hus og gårdsbruk har utgangspunkt i et prosjekt som går under navnet «200 ledige hus».

– Dette startet opp i 2014/2015, fordi det var en del gårder og bruk i regionen som stod tomme. De anslo først at det var rundt 200, derav navnet, men vi fant ut at det var nærmere 400 bruk som ikke var fast bebodd.

Prosjektet har så langt gitt gode resultater.

– Blant de vi har vært i kontakt med fra 2015 og frem til i dag, er det rundt 70 gårder, småbruk og boliger som enten er solgt eller leid ut. Per i dag er det sju plasser som er ute på komtiloss.no - og det kommer flere på nyåret, sier Ruge.

Fra Trondheim til Jotunheimen

Selv flyttet hun i vår hjem igjen til Dombås etter 12 år i Oslo. Hovedårsaken var at mannen Martin fant en spennende stilling i regionen i nettopp Stillingslippet.

– Da det dukket opp relevante jobber for begge to, var valget enkelt, sier Ruge.

Flere andre par har også flyttet til Nord-Gudbrandsdal i løpet av 2018 på grunn av stillinger de så i fjorårets slipp – og som de trolig ikke hadde blitt oppmerksomme på ellers.

Blant disse er Sigrid Grande og Erik Lindseth som forlot jobber og bolig i Trondheim og bosatte seg i fjellkommunen Vågå.

– Stilling som leder for felles innkjøpskontor for kommuner i Nord-Gudbrandsdal gjorde at vi forlot byen og satset på bygda. Vi bor nå i sentrum av Vågåmo – og angrer ikke en dag på veivalget, sier Lindseth.

Annonse

Paret forteller at de er svært glad i natur og friluftsliv og stortrives med å bo noen steinkast fra store nasjonalparker som Jotunheimen og Rondane.

Fra Oslo til Dovrefjell

Sigrid Grande er utdannet inn helse og omsorg – og tok sjansen på å flytte til Vågå uten at jobb var i boks. Hun arbeidet først en periode som turguide i Jotunheimen – og jobber nå innen helsesektoren.

– Her i Nord-Gudbrandsdal vil vi bo og arbeide i mange år framover. Bygdelivet er absolutt å anbefale, sier paret – som også storgleder seg over masse nysnø i fjellet og skiføre til jul.

Fryder seg over skikkelig vinter gjør også Martin Amble Ruge fra Oslo som har bosatt seg i nabokommunen Dovre. Han valgte også landlivet etter å ha funnet stilling som matchet utdanningen på fjorårets stillingsslipp.

– Den største frykten jeg hadde da vi kjørte oppover Gudbrandsdalen med flyttelasset, var om vi hadde driti oss skikkelig ut - og at vi aldri burde ha gitt opp jobbene våre og livet i Oslo, sier Ruge.

– Ville nærmere fjell og vinter

Sammen med kona Ida Amble Ruge flyttet han i sommer fra Oslo til Dombås. Ledig stilling som innholdsprodusent i Nasjonalparkriket under stillingslippet i 2017 er hovedårsaken til at Ruge forlot storbyen.

– Jeg er opprinnelig fra Røa i Oslo – og kjente nesten ingen her. Vi flyttet fra alle vennene våre i byen. Det tok akkurat én tur i skogen bak huset vårt før frykten forsvant. I dag kan jeg ikke se for meg noe bedre valg enn det vi gjorde, sier Ruge og fortsetter:

– Vi ville ut av byen - og nærmere fjell, fiske og vinter. Men siden jeg er utdannet som Art Director, trodde jeg ikke at jeg kunne få noen interessante jobber utenfor byen. Men så dukket plutselig stillingen som innholdsprodusent for Nasjonalparkriket opp. Da jeg fikk jobben hoppet vi i det - og bestemte oss for å flytte til Dombås.

– Popper opp huber og kule bedrifter

Da paret bodde i byen gikk helgene ofte til å sette seg i bilen og reise til fjellet, og bruke hele helgen på være på én tur.

– Nå, som vi bor så tett på naturopplevelsene, kan vi bruke formiddagen til å gå en topptur med bæremeis - og på ettermiddagen kan vi dra og fiske.

– Det er stadig unge folk som flytter hit. Alle med et brennende engasjement om å løfte regionen. Det popper opp huber og kule bedrifter over alt, sier Ruge som selv har kontorplass på TrollHub på Dombås.

– Mitt største insidertips er kanskje at du i mye større grad kan være med å påvirke og utvikle egne ideer på et mindre sted, enn man kan i store byer. Det gir også følelse av mer tilhørighet og at du bidrar med noe. Her er det kortere vei til beslutningstagere - og alle er stort sett positive til nye tanker og ideer, sier Ruge.

Glad og stolt regionsrådsleder

Regionrådsleder for regionrådet i Nord-Gudbrandsdal, Iselin Vistekleiven (Ap), jubler på sin side over suksessen for Kom til oss – og nye innbyggere i regionen:

– Vi ønsker å gjøre oss synlige med alle kvalitetene og mulighetene området vårt har. Når seks kommuner samler seg om dette, får vi mer å by på som region, sier Vistekleiven som også er ordfører i Vågå.

Det var Vågå kommune startet opp med stillingssleppet for to år siden.

– Jeg er svært glad for at de andre fem kommunene i regionen ville bli med på dette sammen med oss - og at årets stillingsslepp har satt ny rekord, sier Vistekleiven.

Unike kvaliteter Iselin Vistekleiven (Ap), regionrådsleder for regionrådet i Nord-Gudbrandsdal Vi ønsker å gjøre oss synlige med alle kvalitetene og mulighetene regionen vår har.»

Hun framholder at det er viktig å tilby varierte arbeidsplasser som gjør at folk synes det er interessant å komme til Nord-Gudbrandsdalen for å bo og leve det gode liv.

Aktivitetsmuligheter

– Her mellom seks nasjonalparker kan de kombinere det å bo, arbeid, familie og fritid med en rekke unike aktivitetsmuligheter, sier Vistekleiven.

Mange av dem som tar kontakt med kommunene nord i Gudbrandsdalen etterlyser også bomuligheter.

- Derfor har vi siden 2014 registrert ledige gardsbruk og andre attraktive boliger. I tillegg til varierte jobb- og bomuligheter, har vi høy kvalitet på tilbudene våre innen både barnehage, skole, helse og kultur. Alt sammen viktige forutsetninger for livskvaliteten for hver enkelt av oss, sier Vistekleiven.