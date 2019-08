Når pressriene kjem på veg til sjukehuset

Ein varm junidag heime hjå Helena (31) og Jørn Tjøstolv Gjersund (32) i Eidsborg ligg Olav Gjersund (5 månadar) og smiler i ein vippestol på kjøkengolvet. I januar kom han til verda i full fart. På legevakta i Seljord, tre kvarters køyretur unna.

Håpet var å kome seg heilt til sjukehuset i Skien, to timar unna, men Helena visste lenge at det ikkje var garantert at ho ville rekke fram dit. Storesyster Hanna (2) kom også i ein fei i 2017. Den gong var det rett nok i armane på jordmødrer på sjukehuset éin time etter at dei kom fram.

Gjennom svangerskapet går dei fleste rundt og ser føre seg ein fødsel i ei sjukehusseng. For gravide som ikkje bur i nærleiken av eit sjukehus kan det ofte vera ein annan realitet dei må innstille seg på undervegs.

Helena hadde bruka dei siste månadane før fødsel på å førebu seg. Dei fyrste riene kom i veke 31. Då var ho til observasjon på sjukehuset i fleire rundar, ofte over natta.

– Før han kom hadde eg vore på sikkert ti ultralydar, og difor visste eg at han låg rett i magen. Slik sett var eg ikkje redd for at det skulle skje noko, sidan eg hadde blitt sjekka opp, ned og i mente.

Ho måtte tigge seg til å få kome heim frå sjukehuset nokre gonger. Dei ville mellom anna at ho skulle bli der over jol.

– Då viste dei kanskje litt vel mykje forståing for at det var lange avstandar, ler Helena.

Den blivande tobornsmora har det ein kallar for kort livmorhals, noko ho tidleg fekk vite at kunne spele ei rolle.

– Eg visste jo at eg truleg ikkje kom til å rekke fram, men tok det med ro. Me har jo jordmorvakt, sa eg.

Med beskjed om å knipe att til veke 36 fekk Helena lov til å reise heim att.

– Då den veka kom var det ikkje mykje aktivitet. Det verka som han aldri skulle kome, fortel Helena.

Medisinsk fødselsregister hjå Folkehelseinstituttet viser at det var om lag 170 gravide som fødde under transport i 2018. I 2009 var det 205. Jamt over ligg det på mellom 160 og 180. Det er om lag 100 planlagde heimefødslar i året.

Så langt i år har det vore tre fødslar i Vest-Telemark utanfor institusjon. I 2018 var det fire. I 2017 var det éin, medan det i 2016 var heile ni gravide som fødde ein annan stad enn på sjukehuset. 2016 var generelt sett eit stort fødeår i Noreg.

Helena og Olav har fått besøk i dag. Fire kvinner frå Tokke og Vinje har tatt turen for å snakke om fødslar. Borna er med. Dei som er fødde på smale ambulansesenger, i vanlege senger – og i trapper.

Dette er fem av kvinnene som står for statistikken i Vest-Telemark dei seks siste åra.

