– Ja, Ulveholmen, nå er vi spente på hva denne "briljante" hjernen din har kommet fram til. Hadde du fortalt oss dette før, kunne kanskje Kari vært i live, sa Frida Frogner.

Alle de seks overlevende var tilbake i stua, med væpnet politi plassert ved hver dør. Også Bukknes var tilbake på gården.

– Vel, det var uheldig at Kari døde. Men så var det også hennes død som var motivet bak det hele, forklarte Ulvehomen.

Det var så stille i rommet at man kunne hørt en knappenål falle.

– Som dere kanskje har lagt merke til, har ikke stemningen vært på topp mellom Kari og Kåre Kampe. Kari la helt fra starten av skylden på Kåre, og mente han hadde klønet det hele til. Dette var ikke første gangen han var blitt behandlet på den måten av sin kone. Samtidig hadde han fått med seg disputten mellom naboene Rolf Rotstad og Brage Bukknes. Denne krangelen kunne Kåre bruke til å legge skylda på Rotstad for tyveriet av den mest verdifulle eiendelen til Bukknes, geita Gullik, fortsatte Ulveholmen.

Kåre satt urolig i sofaen og fulgte med på Ulveholmens oppklaring.

– Samtidig var Kåre klar over at Rotstad hadde jukset med skatten. Flere hundre millioner kroner er blitt gjemt unna. Hvordan visste han dette? Jo, postbudet Pia Post hjalp nemlig Rotstad med å frakte bort pengene. I sykkelhengeren hennes ligger det en pakke uten avsender eller mottaker. Dette er en pakke full av sedler.

Alle vendte blikket mot Rotstad, som satt der like overlegent.

– Samtidig har Pia og Kåre fått varme følelser for hverandre. Sammen la de en plan om å drepe Kari, og tvinge Rotstad til å ta på seg skylden. I løpet av natten kidnappet Kåre geita Gullik og gjemte han på et lager nede i bygda, sa Ulveholmen videre.

Alle tittet ut av vinduet og kunne se en politibetjent frakte den stolte geita over gårdsplassen og inn i fjøset.

– Så var det Pia sin tur til å true Rotstad med å avsløre hans pengefusk. Dersom Rotstad tok på seg skylden for kidnappingen, håpet de også at han skulle få skylden for det forestående mordet. Men som det kom fram i lappen hun ga til Kåre, så nektet Rotstad å gå med på dette. Lappen var signert «D. P.», altså Din Pia, forklarte slaktebilsjåføren og viste fram lappen.

– Mens jeg snakket med Kåre inne på biblioteket, tok Rotstad fram flasken med akevitt og slo Pia i hodet. Den voldsomme reaksjonen til Kåre da han så Pias døde kropp, fikk meg til å stusse. Og etter hvert forstod jeg at de mange sporene som var lagt fram; flamingo-øredobben, geværet, flua til Frank Fiske og ullet i munnen til hunden, var for enkle. Det var kun to personer det ikke fantes håndfaste spor mot: Kåre Kampe og Pia Post, forklarte Ulveholmen.

Annonse

Kåre brøt ut i gråt.

– Pia, vakre gode Pia. Hun fortjente ikke dette.

– Vel, dette er din egen skyld, Kåre, sa Ulveholmen.

– Men hvordan skjønte du at det var han? spurte Frogner.

– Under praten i biblioteket fortalte Kåre at han hadde hørt et skudd i løpet av natten. Men det var rart at ingen andre hørte det samme. Spesielt Frank Fiske som var ute med en dame, og som også var oppe og tisset akkurat da Kåre var ute. Grunnen til at Kåre var ute den natten var fordi han fraktet geita til lageret. Historien om skuddet plantet han for å rette oppmerksomheten min mot Rotstad og våpenet hans, sa Ulveholmen, før han fortsatte med iver i stemmen:

– Da vi tilkalte politiet var planen min å få fram det siste beviset mot Kåre, ved å lure han til å tro at jeg ikke hadde han i kikkerten. Men så langt kom vi altså ikke før han skjøt kona si.

– Men du sa at du måtte ha et siste bevis for å være helt sikker? lurte Frank Fiske på.

– Som sagt så vi alle den voldsomme reaksjonen til Kåre da vi fant Pia død. Reaksjonen hans var helt annerledes rundt dødsfallet til kona Kari. Merkelig påtatt, svarte Ulveholmen.

– Vel Ulveholmen, du er kanskje bare en slaktebilsjåfør, men en sluere etterforsker skal man lete lenge etter, tordnet Kåre Kampe.

62-åringen ble iført håndjern av en politibetjent. Det samme ble akevittmilliardæren Rotstad.

– Ulveholmen, kanskje du har valgt feil jobb, sa Rotstad surt da han gikk forbi han med politiet.

De to morderne ble tatt med inn i hver sin politibil og kjørt vekk fra gården. Det store påskemysteriet ved Bukknes gård var endelig løst.