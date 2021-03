– Vel, da har vi endelig funnet Gullik, og jeg vet nå hvem som står bak det hele, sa Ulveholmen da han igjen hadde fått samlet hele gjengen i stua til Brage Bukknes.

– Bukknes, du blir med meg. Vi to skal til politistasjonen.

Alle i rommet stivnet til. Flere gispet, Kari fikk hosteanfall, og Rolf Rotstad utbrøt:

– Det er dette jeg alltid har visst. Den mannen er en skurk. Han han har sluppet geitene på jordene mine i alle år, og nå skulle han ta meg, ved å få det til å se ut som jeg hadde gjort det!

– Hadde jeg bare kommet tidsnok til å slippe stakkars Gullik løs fra båsen, sukket Frogner.

Fiske var som vanlig overlegen i blikket der han satt.

– Der får du for å nekte meg å ta med damer til hytta, sa han til Bukknes.

Kåre så på Kari og sa:

– Der ser du, det var ikke meg. Du skal alltid tro det verste!

Men smilet til Kåre gikk raskt over til et trist og matt uttrykk. Ulrik Ulveholmen tok Brage Bukknes i armen, og geleidet han ut.

– Nå vet jeg hvem det er, hvisket han inn i øret til Bukknes.

– Jeg skal fortelle deg det senere, jeg må bare få på plass den siste brikken som jeg kan bruke som bevis for politiet, fortsatte han.

De to gikk inn i slaktebilen til Ulveholmen, og kjørte inn til sentrum. En halvtime senere slapp han av geitebonden ved politistasjonen, og kjørte tilbake mot gården.

På vei tilbake hentet han geita Gullik, som han nå visste hvor var blitt gjemt.

Da han svingte inn på tunet, oppdaget han at noe hadde skjedd på gården mens han var borte. Fire personer stod i en liten halvsirkel rundt en person som lå på bakken. Kåre Kampe tok seg til hodet og ristet i hele kroppen. Da Ulveholmen kom nærmere, så han at det var Kari Kampe som lå død på bakken, blødende fra et hull i brystet.