Ulrik Ulveholmen og Brage Bukknes stod sammen utenfor campingvogna til Kari og Kåre Kampe, og så på noen spor som forsvant inn i skogen. Det lignet mistenkelig på geitespor.

Ulveholmen fulgte sporene inn mellom trærne, i håp om et funn av geita, som kanskje kunne gi svar på gåten. I greinene til et tre oppdaget Ulveholmen at det hang noe rosa og skinnende. Det var en øredobb formet som en rosa flamingo.

– Denne tror jeg tilhører Kari Kampe, mumlet krimentusiasten til seg selv.

Det var godt kjent at Kari var glad i den eksotiske fuglen. Hun hadde flamingoer som pynt både inne i campingvognen og utenfor ved forteltet.

Slaktebilsjåføren fulgte sporene videre, helt til de plutselig ble borte i en liten bekk.

Annonse

– Søren! Der trodde jeg vi skulle få svaret, utbrøt Ulveholmen.

Han snudde seg mot Bukknes, som kom tuslende etter, og sa:

– Men vi har i hvert fall et nytt spor. Et spor som gjør dette enda vanskeligere enn det allerede er. Nå har vi fiskeflua fra båsen, geitull i munnen til hunden, akevittflaska ved siden av liket, den merkelige lappen til Kåre, og nå denne flamingo-øredobben. Og hele tiden dette maset fra Kari om at mannen hennes Kåre har gjort det. Jeg tror jeg blir gal!

– Vel, meg er det i hvert fall ikke, svarte Bukknes matt, og fortsatte:

– Men dersom vi ikke finner Gullik i live, kan jeg like så godt legge ned hele geiteproduksjonen. Det er jo tross alt han som holder meg i live.

– Slapp av Brage, vi skal få Gullik tilbake, samtidig som vi skal løse dette drapet. Jeg har ett siste triks i erme, sa Ulveholmen.

– Vi legger en felle.