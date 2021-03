Ulveholmen gransket personene som stod rundt liket. Alle var i sjokk. Til hans overraskelse så det ut til at Kåre Kampe hadde fått den sterkeste reaksjonen av å se Pia Post sin døde kropp.

– Det kan ikke være Kåre som står bak, han var med meg. Men hvorfor var ikke dere andre samlet? spurte Ulveholmen.

– Hvorfor skulle vi det? Jeg har ikke noe behov for å være sammen med resten av denne gjengen. Vi gikk hver til vårt etter at dere gikk til biblioteket, sa Frank Fiske.

– Vel, jeg måtte pudre nesen, sa Frogner raskt.

Plutselig klarte ikke Kåre å holde seg på beina lenger. 63-åringen ble sløv i blikket, og før de visste ordet av det, kollapset han ned på gulvet.

-------------------------

Annonse

Kåre våknet etter hvert opp, og fikk se alle stå bøyd over han.

– Hva skjedde? spurte Ulveholmen.

– Vel … Jeg hadde en søster som døde av et slag mot hode. Dette vekket sterke minner. Jeg må komme meg ut og få litt frisk luft, svarte Kåre.

Brage Bukknes hjalp Kåre på beina, og sammen gikk de ut på tunet. Ulveholmen løftet opp akevittflaske, og så på etiketten. Akkurat som han hadde tenkt. "Rotstad akevitt" stod det på flasken med store bokstaver.

– Jeg antar at denne er din? sa slaktebilsjåføren, og ga den knuste toppen av flaska til Rolf Rotstad.

– Vel, i utgangspunktet. Men alle kan få tak i en slik. Du skjønner vel like godt som meg at dette bare er en måte for å få meg til å virke skyldig? De andre hørte sikkert at jeg og Pia diskuterte, og tenkte at det var en gylden anledning til å legge skylden på meg!

– Nå er det vel flere tegn som kan tyde på at det er du som kan stå bak det hele. Men jeg har fortsatt ikke konkludert. Jeg tror den beste måten å finne morderen er å finne ut hvem som stjal geita, og hvor dyret befinner seg nå.

Inngangsdøren gikk brått opp, og inn kom Bukknes løpende.

– Ulrik, du må komme! Dette må du se!