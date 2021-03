– Dette høres interessant ut. Fra nå av tar vi spor for spor. Kåre, du og jeg kan snakke videre alene på naborommet, sa Ulveholmen.

De to reiste seg opp, og Ulveholmen så i sidesynet at Kåre Kampe mistet en lapp på gulvet. Han snappet den til seg uten at noen la merke til det. Slaktebilsjåføren og camperen gikk inn i et rom som så ut som et lite bibliotek, og satte seg ned i hver sin stol.

– Fortell mer om disse lydene, fortsatte Ulveholmen.

– Vel, jeg hørte flere skudd fra et våpen. Og skrik. Og så ble det stille. Dette skjedde i natt da jeg var ute en liten tur for å tisse. Jeg hadde tenkt å spørre Kari om hun hørte de samme lydene, men hun lå der og bare snorka, fortalte Kåre.

– Men tror du dette har en sammenheng med denne saken? spurte Ulveholmen.

– Dette var i hvert fall etter at Fiske hadde hatt med seg dama inn i fjøset og gått tilbake til hytta. Jeg hørte det gikk i døra på hytta hans, og så var det noen andre rare lyder. Akkurat som om noen kom syklende.

– Dette blir bare merkeligere og merkeligere, sukket slaktebilsjåfør Ulveholmen.

– Jeg så forresten at du mistet denne lappen. "Han nekter. D. P", har noen skrevet. Vet du hva det betyr? Og hvem er D. P?

– Nei. Noen må ha lagt den i lomma, jeg vet ikke …

Mer rakk ikke Kåre å si før det kom et hjerteskjærende skrik ute i gangen. De løp begge ut av rommet, og møtte resten av gjengen ute i gangen. De hadde samlet seg i en ring og tittet ned mot gulvet.

I en blodpøl på de sjakkfargede flisene lå en død person med ei knust akevittflaske ved siden av seg.