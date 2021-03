Ulveholmen bøyde seg fram og nappet noe ut av munnen til Frogners lille hund, som reagerte med å flekke tenner og knurre.

– Etter noen år som slaktebilsjåfør blir man godt kjent med dyrene man henter. Og det er ikke tvil i min sjel om at dette er ull fra en geit! sa krimentusiasten triumferende.

– Ja, hva tror du jeg var på gården for? Jeg skulle kjøpe litt geiteull til strikkingen min. Snusken fikk sikkert tak i litt ull da jeg handlet, svarte Frogner.

– Vel, vi vet vel alle at du er imot slakting. Det har vi lest ut av kommentarene dine på Facebook. Jeg tror heller du var her for å slippe ut dyrene, skjøt Bukknes tilbake.

– Ja, ok. Så var planen min å befri geitene før Ulveholmen kom med slaktebilen. Men han var her før tiden, så jeg rakk det ikke, innrømmet Frogner.

Nok en gang ble det helt stille i fjøset.

– Vel, det kan se ut til å bli en vanskeligere sak å løse enn jeg trodde. Jeg har styrket mistanke mot flere, men det er fortsatt ingen ting som beviser at det dere sier ikke er sant. Jeg foreslår at vi alle tar turen inn i hovedhuset på gården. Hvis det er greit for deg da, Bukknes? sa Ulveholmen.

Geitebonden nikket.

– Vel, jeg tror fortsatt kløna Kåre er skyldig, sa Kari da alle var vel inne på kjøkkenet til Bukknes.

– En gang kjørte han over naboens katt med gressklipperen. Den stakkars pusen hadde ikke pels på flere uker, klaget hun videre.

– Kjære, nå synes jeg du … begynte Kåre, før Kari avbrøt som vanlig:

– Og en annen gang mistet han brødristeren i akvariet!

– Jeg tror det holder nå, sa Ulveholmen og tok ordet.

Ulveholmen så Pia Post og Rolf Rostad hviske høyt til hverandre.

– Du skulle jo sykle bort med pakken først, hørte han potetbonden si.

– Men jeg rakk det ikke. Hadde jeg kommet for sent ville det fremstått mistenkelig, svarte Post enda litt høyere.

De to ble stille da de oppdager slaktebilsjåførens blikk.

– Vel Kari, Kåre, Frank og Brage, dere er de eneste som har vært på gården siden i natt. Er det ingen av dere som har merket eller hørt noe rart gjennom døgnets mørke timer eller i dag tidlig? spurte den selverklærte detektiven.

– Vel, det var noen lyder fra Rotstads gård i natt, sa Kåre forsiktig og så ned i gulvet.