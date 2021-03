Ulveholmen løftet den grønne og gule fluen til fluefiske opp i været.

– Frank Fiske, tør jeg gjette på at denne er din?

– Ja, det stemmer, svarte Fiske med sin utpregede totendialekt og fortsatte:

– Men det er ikke slik du tror. Jeg var her inne i fjøset i går. Brage har stadig vekk kjeftet på meg fordi jeg har hatt med meg damer til hytta, og truet med å kaste meg ut. Så da jeg kom hjem med en dame fra byen i går kveld, tok vi heller turen hit, slik at Brage ikke skulle oppdaget oss.

– Men du har vært her i løpet av det siste døgnet, så det gjør deg absolutt til en mulig mistenkt, sa Ulveholmen og så krast bort på Fiske.

– Vel, vi er flere på gården som var våkne i natt. Jeg hørte blant annet hvisking nede fra veien da jeg forlot fjøset, og jeg møtte på Kåre da jeg var utenfor for å late vannet.

– Det var nok Kåre som gjorde det, avbrøt Kari med sin lyse og gjennomtrengende stemme.

– Han har sikkert kjørt på det stakkars dyret, så klønete som han er, forklarte hun.

Ulveholmen kunne se sinnet komme til uttrykk i Kåres øyne, men det nådde aldri resten av ansiktet.

– Nå, nå, sa Pia Post, men ble stille da hun fikk et blikk fra Kari.

– Vi må gå etter faste bevis, og ikke slike løse påstander, svarte slaktebilsjåføren, som nå hadde tatt på seg jobben med å løse forsvinningsgåten.

– Apropos løse påstander. Hva er det egentlig som gjør deg til etterforsker? sa Rolf Rotstad brått.

– Jeg må si meg enig med Rotstad. En skitten slaktebilsjåfør er ingen riktig person til å løse en slik gåte, sa Frida Frogner med forfinet Oslo-dialekt.

– Jeg har vekterkurs, kurs i mykt selvforsvar, og har mest sannsynlig lest mer krim enn alle dere til sammen. I tillegg vet dere like godt som meg at politiet ikke har vært i disse traktene siden politireformen i 2015.

Dette hadde Rotstad og Frogner ingen innvendinger til, og det virket heller ikke som om noen av de andre inne i fjøset hadde motforestillinger til det.

Ulveholmen beveget blikket over de sju mistenkte. Plutselig oppdaget han noe mistenkelig ved gneldrebikkja som lå i armene til Oslo-frue Frogner.