– Det er mykje å spare på å gjere ting sjølv, seier Marie Olaussen. Ho har nyleg flytta inn i ein eldre einebustad i Holmestrand med ei salig blanding av interiør frå 60-, 70- og 80-talet og har meir enn nok å ta tak i.

Olaussen er ikkje åleine om å pusse opp for eiga hand.

– Gjer-det-sjølv-delen har auka kraftig som ein konsekvens av koronapandemien, påpeikar partnar i Prognosesenteret Bjørn-Erik Øye.

Ifølgje tal frå Prognosesenteret auka andelen som utførte innvendige arbeid sjølv, frå 48 prosent i 2019 til 55 prosent i 2020.

– Ein del oppussingsoppgåver krev sjølvsagt at ein hyrar inn fagfolk, seier Olaussen.

– Men det er mykje dei aller fleste kan klare sjølve, som å rive – og å rydde. Handverkarar er timebetalte, så det er unødvendig at dei skal fakturere timar for å rydde etter seg, påpeikar ho.

Rik på eit år

Olaussen har etter kvart vorte eit kjent ansikt for mange som er opptekne av privatøkonomi, mellom anna gjennom Instagram-kontoen hennar, @hvordan_bli_rik.

Inntil for to år sidan hadde ho lite kontroll på økonomien, og pengane forsvann ut utan at ho heilt hadde oversikt over kva dei gjekk til. Men etter å ha levert bilen på EU-kontroll utan å ha pengar på konto til å betale rekninga, bestemde ho seg for å ta grep. Nyleg kom ho med boka «Hvordan bli rik på et år», der ho fortel om erfaringane sine med å endre på økonomiske uvanar.

Mindre kjent er det at Olaussen også har mykje erfaring med renovering og oppussing. Den første bustaden sin kjøpte ho for 1 krone for 15 år sidan.

– Eg fekk vite at det gamle fattighuset i Holmestrand var til sals. Det hadde vorte freda, noko som inneber mange restriksjonar på kva som kan gjerast. Og det var fullt av ròte, så kommunen såg seg best tent med å bli kvitt det. «1 krone har eg jo», tenkte eg optimistisk, fortel ho.

Lønn for strevet

Huskjøpet vart starten på mange år med til saman over tusen timar med eigeninnsats frå henne og den dåverande sambuaren hennar i tillegg til alt arbeidet som vart gjort av fagfolk. Huset var på nesten 400 kvadratmeter og fekk forutan ein eigen bustad for familien to utleigeleilegheiter. Det gav ei god ekstrainntekt.

Då Olaussen og sambuaren gjekk frå kvarandre, vart huset for mykje å halde styr på for éin.

– Vi brukte rundt 4 millionar på å pusse det opp og selde for 5,5 millionar. Så eg sat jo igjen med ein god slump eigenkapital – og mykje oppussingserfaring, fortel ho.

Etter ein periode som leigebuar kjøpte ho eiga leilegheit. Den skulle romme både henne og dei to barna hennar.

– Eg trong tre soverom og fann ei rimeleg og smart løysing ved å lage eit ekstra soverom i stova. Stova var forma som ein L, så eg delte av enden ved å setje opp ein lettvegg med skyvedørsløysing. Eg fekk ei dør gratis på Finn.no og kjøpte eit billeg skyvedørsoppheng, fortel ho.

Billig baderom

På badet ønskte ho seg marokkanske fliser, men hadde verken pengar eller lyst til å rive eit fullt brukbart bad.

– Å måle flisene er ein enkel måte å gjere eit gammaldags bad meir moderne på. For å lage marokkanske fliser fann eg ei løysing der eg måla mønster på flisene ved hjelp av sjablongar. Det vart faktisk veldig fint, fortel ho.

For å få målinga til å sitje måla ho med murmåling på veggene og betongmåling på golvet.

Eg måla først to strøk med grunnfargen, før eg brukte sjablongen til å måle mønsteret. Til slutt la eg tre strøk med golvlakk, fortel ho.

Kjøkkenet vart òg pussa opp, og Olaussen prøvde seg på flislegging for første gong.

– Det meste kan lærast via instruksjonsvideoar på YouTube. I den førre leilegheita la eg fliser i sprutsona mellom kjøkkenbenk og skap. I det nye huset har eg no flislagt heile kjøkkenet sjølv, fortel ho.

Alle overflater måla eller tapetserte ho på nytt.

– Det er lett å trylle med måling og tapet, berre pass på at du vel frå ein prisklasse som passar økonomien din, rår ho.

Eit lite grep ho gjorde, var å spraylakkere billege lamper frå Ikea i same fargen som tapetet.

– Plutseleg såg dei ut som skikkelege designlamper, seier ho.

I leilegheita bytte ho òg ut ei bratt og lite brukarvennleg trapp.

Fakta Korleis kan ein redusere prisen? Byggstart.no har desse tipsa for korleis du kan redusere oppussingskostnadene: Hent inn fleire tilbod: Det kan vere store prisforskjellar mellom ulike aktørar, så det er ofte eit godt råd å hente inn tre pristilbod før ein bestemmer seg. Materiale: Leit etter gode prisar på materiala du kjøper inn sjølv. Her kan ein byrje å planleggje tidleg og følgje med på tilbod og rabattar. Eigeninnsats: Om du vil spare pengar, kan du vurdere om du ønskjer å gjere noko sjølv. Dei vanlegaste oppgåvene som bustadeigarar tek på seg, er riving, handtering av avfall, måling og golvlegging. Oversikt: Set opp eit budsjett og hald deg til det.

Gav prisauke

Alle grepa ho tok, bidrog til at leilegheita fekk ein god prisauke dei fire åra ho budde der. Det gjorde det mogleg for henne å kjøpe ein einebustad med gode solforhold og stor hage i fjor haust.

– Eg hadde ikkje budsjett til noko som både var fiks ferdig og hadde tre soverom. Derfor valde eg å kjøpe eit oppussingsobjekt og gjere det om til 2021-standard etter kvart.

Det nye huset tok ho over 1. oktober, og Olaussen har sidan då pussa opp to stover og ein gang og er snart ferdig med kjøkkenet.

– Badet har eg ikkje råd til å pusse opp endå. Det er skikkeleg gammaldags, men eg lever greitt med det inntil vidare, seier ho og tilrår å setje opp ein plan for oppussinga, slik at ein veit kva ein har råd til.

– Det er òg lurt å bu seg litt inn og sjå an kva ein ønskjer å endre på, og kva løysingar ein kan behalde som dei er, seier ho.

Ho tilrår uansett å ta eitt rom av gongen.

– Både av omsyn til økonomien, parforholdet og psyken, seier ho.

Sparer først

Sjølv om ho stort sett alltid har svinga målarkosten sjølv, har ho denne gongen kosta på seg ein målar.

– Eg hyra ein målar for å måle gongen. Det er skikkeleg luksus! Det er mykje å spare på å gjere ting sjølv, men har du råd til det, er det ikkje noko i vegen for å leige inn hjelp, seier ho.

Som ein del av den økonomiske snuoperasjonen sparer ho no opp pengar til oppussing i forkant.

– Det har vorte viktig for meg å ikkje bruke pengar eg ikkje har. Før ville eg kanskje trekt kredittkortet viss det ikkje var dekning på kontoen.

For å få oversikt over kostnadene ved eit oppussingsprosjekt, tilrår ho å setje opp budsjett.

Det treng ikkje vere så detaljert, men gjer eit overslag over om du har råd til prosjektet, tilrår ho.

Olaussen er ingen supersparar som åtvarar mot å pusse opp såframt du ikkje må.

– Bruk pengar på det som gjer deg glad. For meg er oppussing ei investering i bulyst. Eg får ikkje heilt ro i sjela før eg har det fint rundt meg, seier ho.