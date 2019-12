Luksusen som blei tradisjon

– Det er inga anna tid på året vi er så opptekne av tradisjonar som i jula. Jula var tidlegare prega av luksus og det heng framleis ved, seier førsteamanuensis i botanikk ved Naturhistorisk museum Charlotte Sletten Bjorå til Nynorsk pressekontor.

Smaken av jul kom sjøvegen

Bjorå har god innsikt i kvifor vi et som vi gjer i jula. Ho peikar på at mattradisjonane har røter langt tilbake.

– Alt handlar om at ein sparte det beste til jul, det ein ikkje fekk året rundt. I Noreg har ein ikkje tilgang til ferske råvarer vinterstid, difor måtte ein ete ting som lèt seg lagre, seier planteforskaren.

Det er òg utgangspunktet for at tørka frukt som daddel og fiken har blitt populært i jula.

– Ein seier ofte at smaken av jul kom sjøvegen. Det handlar om at veldig mykje blei importert. Sjømenn kom heim og hadde med seg mat. Det var ting som kunne lagrast lenge, til dømes dadlar, fiken og nøtter, seier Bjorå.

– Kvifor et vi nøtter med skal i jula, men ferdigknekte nøtter resten av året?

– Det er to aspekt som gjer at vi føretrekker nøtter med skal i jula. Det eine er det estetiske. Nøtter med skal er mykje meir dekorative enn dei utan. Det andre er lagringsevna. I jula står nøttene framme lenge, hadde dei vore skallause hadde dei blitt harske mykje raskare.

Frå luksusvarer til tradisjon

Også dei fleste kryddera vi nyttar i julematlaging har vi importert.

– Skulle vi laga julematen vår berre med krydder frå Noreg, hadde det blitt ein smaklaus affære, konstaterer Bjorå.

Ho peikar òg på at eitt av dei vanlegaste julekryddera våre, kanel, faktisk ikkje er ekte kanel.

– Det meste av det som blir selt som kanel i Noreg i dag er eigentleg kassia. Det liknar mykje på ekte kanel, men har ikkje eit like breitt smaksspekter. Skal ein vere sikker på at ein får ekte kanel, bør ein kjøpe den heil, seier forskaren.

Krydderhandelen har eksistert i over 4000 år. Krydder og mat frå den gamle verda kom med silkevegen, medan nye typar næringsmiddel dukka opp etter at Columbus oppdaga Amerika.

Annonse

– Mange tenker at poteta er urnorsk, men vi har ete daddel mykje lenger enn vi har ete potet, fortel Charlotte Sletten Bjorå.

Sidan mykje av julematen vår har kome langvegsfrå, er den tradisjonelt sett rekna som eksklusiv og luksuriøs.

– Lang og farefull reiseveg auka naturleg nok prisen og eksklusiviteten til varene, fortel Bjorå.

Sjølv om importen er lettare i dag, er framleis mykje av julesnacksen knytt til luksus.

– Det er framleis ein prosess knytt til å lage tørka frukt. Fiken og daddel er ikkje billig i dag heller, og det gir eit preg av eksklusivitet, konstaterer Bjorå og legg til:

– Det er likevel ein vesentleg forskjell i tilgangen. Før sparte ein alt, no sparer vi ingenting. No skal vi ha alt heile tida. Før starta ikkje jula før ho blei ringt inn, men no feirar vi jul frå midten av november. Vi har mista evna til å vente på luksusen, no skal vi ha det når vi vil ha det.

Vi skreddarsyr mattradisjonane

At fleire av dei tidlegare luksusvarene frå utlandet no har blitt tradisjon er forskar Bjorå glad for.

– Eg heiar på tradisjonar. Eg trur det er viktig å ha ting som ein gjer igjen og igjen, seier ho.

Forskaren trur vi i fleire tilfelle berre har bestemt oss for at dette skal vi kose oss med i jula.

– Eit døme er gløgg. Det er ikkje noko i vegen for at vi kan drikke det heile året, men vi har berre bestemt oss for at det skal vere ein juledrikk, fortel ho.

Sjølv om det er knytt tradisjonar til snacksen og maten vi et i jula betyr ikkje det at vi held fram med å ete berre det same år etter år.

– Sukat er eit døme på ei tradisjonell matvare som nesten har forsvunne heilt ut. Vi høyrer ikkje mange rope at dei saknar den i julekosten, seier forskar Bjorå.

Ho viser òg til at vi «tuklar» med naturen for å få maten vår slik vi ønskjer den.

– Den årlege diskusjonen om det er klementin eller mandarin vi et i Noreg har sitt opphav i at vi har tukla med frukta for å skreddarsy ho slik vi vil. Mandarinen har frø, altså steinar, men det vil ikkje vi ha i kosten vår. Difor har vi avla fram klementinen, som ikkje skal ha frø. Så om ein finn steinar i klementinen, har det skjedd ei krysspollinering som ikkje skulle ha funne stad, fortel Bjorå.

– Julemattradisjonane er dynamiske, men vi er òg flinke til å ta vare på tradisjonar. Jula er framleis den tida av året med flest mattradisjonar, men det er endringar, avsluttar ho.