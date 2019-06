LNK jubilerer med rekordmange medlemmer

Til saman har organisasjonen no 125 medlemmer.

– Det er det meste me har hatt nokon gong, fortel dagleg leiar Vidar Høviskeland i Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK).

Generelt føler han organisasjonen står sterkt blant medlemmene. Dei siste ti åra har medlemstalet vore svært stabilt og variert mellom 118 og 124 medlemmer.

– At medlemstalet stig jamt og trutt, synest eg er veldig positivt og gjev meg trur på framtida til organisasjonen.

Spent på kommunereform

Den siste innmeldinga kom frå Midt-Telemark kommune, som er namnet på den nye storkommunen etter at Bø og Sauherad slo seg saman. No er LNK spente på korleis kommunereforma og regionreforma kjem til å slå ut for resten av medlemmene deira.

– 35 av medlemskommunane våre er omfatta av kommunesamanslåingar og regionreforma. Me har ikkje heilt oversikt over kva som vil skje når kommunereforma trer i kraft frå neste år, men akkurat no, før me kjem inn i den fasen, har me fleire medlemmer enn me har hatt nokon gong.

At medlemstalet stig jamt og trutt, synest eg er veldig positivt Vidar Høviskeland, dagleg leiar i Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK)

Stor interesse for språkkurs

Å styrkja språkopplæringa i det offentlege har vore ei viktig oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar. Når me spør Høviskeland om viktige gjennomslag for organisasjonen gjennom den 25-årige historia, trekkjer han mellom anna fram profesjonaliseringa av denne aktiviteten.

– Gjennom eit samarbeid med Høgskulen på Vestlandet har me fått profesjonalisert kursaktiviteten vår. Det har vore svært viktig for oss og medlemskommunane våre, seier han.

Han fortel at kursaktiviteten til organisasjonen har auka mykje dei siste åra, og meiner at gode kurshaldarar, ikkje minst Jan Olav Fretland ved Høgskulen på Vestland som har laga kursa, har ein stor del av æra for dette. Framover trur Høviskeland språkkurs kjem til å bli stadig viktigare for medlemskommunane til LNK.

Samarbeid med fagrørsla

Annonse

Samarbeidet med fagrørsla er eit anna gjennombrot Høviskeland trekkjer fram. I snart 20 år har LNK hatt eit nært samarbeid med Fagforbundet, som er det største fagforbundet i Noreg.

– Denne kontakten har vore svært viktig for oss, seier Høviskeland.

Han peikar på at det historisk sett ikkje har vore så mykje kontakt mellom fagrørsla og nynorskrørsla og meiner kontakten mellom LNK og Fagforbundet har vore med på å fylla eit vakuum.

– Fagforbundet har systematisk plukka ut saker frå handlingsprogrammet vårt og sikra barne- og ungdomssatsingane våre. I tillegg har samarbeidspartnarane støtta opp om kursverksemda vår, og gjort det mogleg for oss å satsa tungt på språkopplæring, seier Høviskeland.

Dette trur han på sikt også vil koma samarbeidspartnarane til gode.

Storsatsing på barn og ungdom

I tillegg til å styrkja språkkompetansen i kommunar og stat, har nynorsk for barn og unge dei siste åra blitt løfta fram i handlingsplanen til LNK. For å sikra barn og unge eit digitalt tilbod på nynorsk har organisasjonen vore ein viktig pådrivar for nettstadane Framtida.no, Magasinett og Framtida Junior

– Gjennom denne satsinga får barn og unge lesestoff på si eiga målform på nett, og det er der dei er, seier Høviskeland.

Han meiner det er avgjerande for framtida til nynorsken at språket ikkje berre blir redusert til kommunikasjon, men at folk forstår at nynorsken er knytt til større verdiar som kultur og identitet. Dette opplever han at medlemskommunane har ei stadig større forståing for.

– Eg trur folk forstår meir og meir at dette er umistelege verdiar viss ein skal prøva å halda på den kulturen og den identiteten dei ulike kommunane har – og som dei også er avhengige av å ha viss dei skal klara å utvikla seg som attraktive kommunar.

Gjennom denne satsinga får barn og unge lesestoff på si eiga målform på nett Vidar Høviskeland, dagleg leiar i Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK)

Søkjelys på nynorsk og digitalisering

På landstinget har organisasjonen tradisjon for å setja søkjelys på aktuelle saker. I år blir nynorsk og digitalisering i skulen eit viktig tema. Eit sentralt spørsmål er om digitale hjelpemiddel skal falla inn under parallellitetskravet om nynorske læremiddel til same tid og same pris på som læremiddel på bokmål.

– Der har ikkje det offentlege og dei nynorske organisasjonane blitt heilt einige enno. Så lenge det offentlege til no ikkje har vore villige til å akseptera at nye digitale hjelpemiddel er læremiddel – som lærebøker er og har vore – har me ei stor oppgåve framfor oss. Det blir eit viktig tema på landstinget vår i Førde, seier Vidar Høviskeland.