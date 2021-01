Lene (47) har minigris som kjæledyr: – Eg har komme mykje nærare grisene enn hundane

– Eg vil ikkje tilrå nokon å skaffe seg minigris. I alle fall ikkje viss ein bur i rekkjehus som meg, seier Lene Rygh, medan minigrisene Wilma og Helmer stabbar rundt ute i snøen i rekkjehusområdet i Bærum.

– Eg har invitert folk heim som lurer på om dei skal ha minigris. Det endar ofte med at dei ombestemmer seg, seier ho, og fortel om korleis grisene Wilma og Helmer riv opp tapetet, gneg på treverk og samlar saman teppe, sko og avriven tapet for å byggje seg lune reir.

Fakta Kva er ein minigris? Tamgris eller tamsvin (Sus scrofa domesticus) er ei underart av villsvinet, og har vore halde som husdyr i meir enn 10.000 år. I dei seinare åra har nokre òg byrja å halde små griser som kjæledyr, såkalla minigriser. Minigris er ingen eigen rase, men ulike blandingsrasar som er avla fram for å vere små. Vietnamesisk hengebuksvin er ein liten svinerase med svai rygg og hengande buk som har vore mykje brukt for å få fram ulike minigrisblandingar. (Kjelde: Mattilsynet)

Likevel er grisene det kjæraste ho har.

– Eg er utruleg glad i dei grisene. Griser er smartare enn hundar, dei er sosiale og dei har mykje personlegdom. Eg har komme mykje nærare grisene enn eg nokon gong har gjort med hundane. Når Helmer har mareritt om natta, kjem han opp i senga mi for å få trøyst. Og viss eg har vore lenge borte, blir grisene ekstra kosete, seier ho.

Og legg til at det å ha minigris kan samanliknast med å ha ein litt trassig fireåring.

– Griser er ikkje som hundar, som du berre kan kommandere rundt. Dei som har hatt både minigris og barn, seier det er ganske likt: Du må heile tida forhandle for å få dei til å gjere som du vil.

Ikkje akkurat mini

Då Lene fekk den første minigrisen sin for drygt tre år sidan, visste ho ikkje heilt kva ho gjekk til.

– Eg hadde hund frå før og ville ha ei ny morosam utfordring, fortel ho.

Grisen Helmer kom i hus då han var ein liten og søt grisunge. Av oppdrettaren fekk Lene beskjed om at han kom til å bli 15 kilo tung og oppføre seg omtrent som ein hund.

– Eg fann fort ut at den mengda mat eg hadde fått beskjed om å gi, var helseskadeleg liten. Og at minigriser som får den maten dei treng, ikkje nødvendigvis blir så veldig mini, seier ho.

I dag har Helmer bikka 40 kilo.

Veslesøstera Wilma vart adoptert av Lene då ho var seks månader gammal. Fram til då hadde òg ho gått på ein diett med altfor få kaloriar, og har på grunn av det fått deformerte ledd.

Ein annan ting oppdrettaren hadde late vere å opplyse om, var at griser er flokkdyr og ikkje liker seg åleine.

– Den tredje natta hoppa Helmer ut av den vesle innhegninga sin og opp i senga mi. Då forstod eg at det kanskje ikkje var riktig at ein gris skulle leve livet åleine i ein liten binge i stova, fortel Lene.

Fakta Dei 10 boda til grisen 1. Hugs at eg blir vaksen. Sjølv om eg blir større enn forventa, er eg like glad i deg og håpar du òg vil halde fram med å vere glad i meg. Eg er framleis liten i forhold til ein vanleg gris. 2. Eg er veldig smart, så eg kjedar meg lett. Gi meg mykje aktivitet og hovudbry så blir eg ikkje freista til å aktivisere meg sjølv. 3. Eg elskar å grave! Gi meg eit område der eg kan få bruke instinkta mine, så slepp du at eg tek feil og byrjar å leite etter mat under rosebuskane dine. 4. Viss nokon lovar deg at eg skal bli bitte liten, snakk med fleire før du vel å ta meg heim. Ikkje alle er like ærlege om kor store vi eigentleg kan bli. 5. Viss du skal sjå på mora og faren min for å vurdere kor store vi blir, forsikre deg om at eg har vaksne foreldre. Viss foreldra mine er under fem år, kan dei framleis vekse seg større. 6. Eg elskar mat! Eg kan gjere alt for ein liten matbit, men hugs at det må vere riktig mat og riktige mengder. Eg skal ikkje vere feit, men har berre godt av litt dobbelthake. 7. Eg har lett for å bli stressa og liker ikkje så godt når ting forandrar seg mykje. Eg kan fort bli einsam, og vil gjerne at vi skal vere to griser. 8. Eg passar ikkje til å bu i ei leilegheit i storbyen, eg må ha uteplass der eg kan utfolde meg og utforske. Eg er heller ikkje lovleg å ha alle stader, sjekk nøye om eg har lov å bu der du bur. 9. Eg er glad i å leike på min eigen måte, men han er nok annleis enn det du er vand til frå andre dyr. 10. Eg blir veldig knytt til flokken min, så vêr sikker på at du har tid og plass til meg i mange år framover. Eg vil helst ikkje flytte frå deg. (Kjelde: Norsk minigrisforening)

Stifta foreining

Norsk Minigrisforening vart stifta i 2016, mykje med tanke på å informere kommande minigriseigarar om riktig ernæring og stell av minigriser.

– Det har vore eit problem at ferske minigriseigarar har fått beskjed av oppdrettar om at grisen skal sveltefôrast for at han ikkje skal bli så stor, fortel leiar i foreininga, Gunn Ragnhild Vestlund.

Norsk Minigrisforening har si eiga nettside med informasjon om kva du bør tenkje på før du skaffar deg minigris. Medlemmene svarer òg på spørsmål via Facebook-gruppa «Minigris».

Vestlund fortel at dei ikkje har tal på kor mange minigriser som finst i Noreg, men at ho har inntrykk av at det har vorte meir populært å ha minigris som kjæledyr.

– Særleg blant dei som bur på småbruk eller liknande, som har god plass ute. Mange trur at minigriser kan bu inne, men det kan fort skape problem. Ein minigris treng å utfalde seg utandørs, seier ho.

Krev mosjon

At minigriser slett ikkje berre er «stovegriser», har Lene teke konsekvensen av. Ho tek med grisene på luftetur fleire gonger om dagen.

Om vinteren kan grisene berre vere ute i korte strekk av gongen, men om sommaren går dei gjerne lange turar.

– I sommarhalvåret går vi ofte tur i mange timar. Grisene elskar å grave, og et gjerne lunsjen ute. Om våren et dei skot, om sommaren gras og om hausten røter, fortel ho.

Til liks med hundar gjer òg griser frå seg ute, og er ifølgje Lene enkle å få husreine.

Litt avhengig av kvar dei går, er grisene anten lause eller blir leidde i sele.

– Dei er veldig redde for at eg skal bli borte, og held seg vanlegvis i nærleiken. Men dei er òg veldig skvetne, og kan brått bli skremde og springe av stad. Eg er livredd for at dei ein dag skal bli borte for meg og bli skotne – mange synest jo dei ser ut som villsvin, seier ho.

Når ho er ute på tur i skogen med to griser og ein hund, er det ikkje fritt for at dei får mykje merksemd.

– Eg har sikkert vorte stoppa av hundrevis av turgåarar. Bikkja er lei av å heile tida måtte stoppe og snakke. I vår tok det heilt av, når alle plutseleg skulle gå nærturar i skogen, fortel ho.

Som hund og gris

I tillegg til minigrisene har Lene bord collien Elliot (2), noko som byr på ekstra utfordringar.

– Eg kan ikkje la hunden og grisene vere åleine saman, ein veit aldri når det smell. Det er ein stor jobb å få dei tre dyra til å fungere saman, seier ho, og legg til at grisene òg kan bite henne viss dei ikkje får det som dei vil.

– Hunder er underdanige på ein heilt annan måte. Griser konkurrerer heile tida om rangen i flokken, peikar ho på.

Vel du å skaffe deg ein minigris, bind du deg i mange år framover.

– Griser kan bli over 15 år gamle, og det er ikkje så lett å reise på ferie. Du kan ikkje berre setje grisen på kennel slik du gjer med ein hund, seier Lene.

Ho vil aldri kvitte seg med grisene, men er ikkje sikker på om ho ville teke valet om å skaffe minigris om igjen.

– Hadde eg visst det eg veit i dag, ville eg nok venta til eg budde ein meir eigna stad, seier ho.