Kristin Helene finn gratis godsaker i parken

Du går forbi dei kvar dag. I hagen, i parkar, langs vegkantar, på stranda og i skogen: Løvetann. Brennesle. Skvallerkål. Strandkarse. Og mange fleire. Nokon kallar desse plantane ugras, andre ser på dei som skattar.

– Ugras er misvisande, seier forfattar og sankeentusiast Kristin Helene Randulff Nielsen. – Eg likar betre å bruke orda gourmet-gras.

Frå ein tilfeldig sti i utkanten av ein park peikar Nielsen ut alle dei etande vekstane ho får auge på: vinterkarse, groblad, hundekjeks, løkurt, korsknapp. Alle med unik fasong, tekstur og smaksprofil. Og alle med ein rettmessig plass i salatbollen.

– Eg har ikkje kjøpt salat på fleire år no, seier ho. – Denne parken er jo eit einaste stort matfat!

Fakta Ti ville vekstar til kjøkkenet Strandkarse ( Lepidium latifolium ) Strandkarsen dukka først opp i Noreg på 1980-talet, som blindpassasjer via kornimporten, og høyrer til dei svartelista plantane som utkonkurrerer andre artar som vi ønskjer å ta vare på. Med andre ord kan du plukke så mykje du vil med godt samvit. Blir ofte samanlikna med wasabi på grunn av den peparrotliknande smaken, og kan kjennast igjen på dei lange og lett taggete blada. Kvern til dømes opp i ein food prosessor med litt salt og olje, og du har ein fantastisk pesto til bruk på grillmat, skaldyr og fisk. Fungerer òg godt som rein salatbase, men kan rive litt bakarst i nasen. Bruk som: salat, garnityr, pesto Skvallerkål ( Aegopodium podagraria ) Ein av dei klassiske «ugrasplantane» som veks raskt og dannar store bestandar. Svært rik på C-vitamin, med friske overtonar av sitron, grapefrukt og gulrot. Unge blad er best på smak, medan eldre og større blad ofte blir litt beiske. Passar godt som garnityr i salatar, eller som ein eigen salatbase, gjerne kombinert med frukt, nøtter og ost. Du kan òg steikje eller smørdampe skvallerkålen på same måte som spinat. Blir brukt som: salat, garnityr, grønsak, suppe, pesto, stuing Fjæresaulauk ( Triglochin maritimum ) Fjæresaulauk veks på leirete strender langs heile kysten, og har ein tydeleg smaksprofil som ofte blir samanlikna med koriander. Fungerer utmerkt oppklipt på sjømat med litt soyasaus og limejuice, eller som dekorativ garnityr i salatar. Bør berre etast i små mengder, og passar derfor best som krydder og smakstilsetning. Vel den kvite, nedre delen av bladet, og kast den grøne delen som kan innehalde lett ugunstige verkestoff. Blir brukt som: garnityr, krydder Tongmelde ( Atriplex prostrata ) Tongmelde veks på havstrand og tongvollar langs heile kysten, og er ettertrakta for den milde, søte og salte smaken. Eit godt tilbehøyr til lam, svin, røykt kjøt og fisk. Skota kan brukast som salatbase og passar perfekt med sennepsbaserte dressingar. Blir brukt som: salat, garnityr, suppe, stuing Stemorsblomster ( Viola tricolor ) Stemorsblomster (ofte kjent som nattogdag) er ein vakker og hardfør blome som veks over store delar av landet. Bortsett frå milde overtonar av vanilje byr blomen på lite smak, men er kanskje noko av det vakraste du kan ha i salaten eller på bakverk. Heile blomen er etande. Blir brukt som: garnityr og borddekorasjon, og til te og infusering. Marikåpe ( Alchemilla vulgaris ) Marikåpe veks vilt over heile landet og har ei rekkje helsefremmande antioksidantar, ikkje minst mykje C-vitamin. Marikåpe har vakre, vassavstøytande blad som passar fint som garnityr i salatar og andre rettar, men kan vere litt for beisk i smaken til å brukast som ein base. Blomane er fine til kaker. Blir brukt som: garnityr. Ryllik ( Achillea millefolium ) Ein dekorativ og velsmakande plante med eit rosmarinliknande krydderpreg. Blada har ein struktur som lett bind dressing til seg, noko som gjer dei veleigna i salatar. Passar òg godt i potetsalat og eggrettar, eller som krydder til pølser, sauekjøtt, makrell og grønsaksuppe. Blir brukt som: krydder og garnityr. Korsknapp ( Glechoma hederacea ) Korsknapp gøymer seg ofte i grasplenar og vegkantar om våren og tidleg om sommaren. Krydra og aromatisk, passar godt til salte måltid. Køyr i ein blender med litt olje, legg på glas, og så vips har du krydderolje. Blir gjerne brukt rå. Blir brukt som: krydder, dekorasjon, olje Groblad ( Plantago major ) Eit vanleg syn i vegkanten. Har lenge vore nytta for dei medisinske eigenskapane sine, men kan òg brukast som ein enkel og frisk salatbase. Tørk og salt for ein supersunn snacks. Groblad er veldig mild i smaken, med tydelege overtonar av steinsopp, og passar derfor best i kombinasjon med andre grønsaker og urter. Blir brukt som: salat, grønsak Laukurt ( Alliaria petiolata ) Den milde og søte kusina til ramslauken er både fin og velsmakande. Fungerer veldig godt i salat, men òg som eit krydder til alskens matretter. Veks stort sett overalt, og er enkel å kjenne igjen på den høge, tynne stilken sin med dei spisse blada og den kvite blomen. Passar fint som topping, men typisk ikkje til dessertar. Blir brukt som: garnityr, krydder, puré, olje Kjelder: Edle Catharina Norman, Kristin Helene Randulff Nielsen, Store norske leksikon, Urtekildens Planteleksikon

Mest miljøvennleg

Nielsen vart for alvor biten av sankebasillen i 2014, og har sidan medforfatta ei bok om handplukking av ville vekstar. Å plukke mat rett frå naturen er ikkje berre hyggjeleg for lommeboka, seier ho, men er òg den klart mest miljøvennlege måten å fylle magen på.

– Å plukke maten sjølv er ein totalt karbonnøytral måte å ete på. Ved å nytte oss av desse vekstane bidreg vi med eit nullforbruk av vatn, straum og plastemballasje, og det krev heller ikkje transport.

Men gleda med villplukking hadde til sjuande og sist vore kortvarig viss ikkje plantane vart til velsmakande salatar, snacks og tilbehøyr.

– Det er veldig morosamt å servere ville vekstar til folk som aldri har prøvd dei før. Fordi dei er så rike på smak, treng du typisk ikkje meir enn ei lita handfull til kvar person. Ikkje minst er dei proppfulle av næring, seier Nielsen.

Sunt og vakkert

Sjølv om vi er i midt i ein nyklippa bypark, går vi ikkje mange skritt mellom kvar gong Nielsen finn noko spennande og appetittvekkjande på bakken.

– Smak på denne, seier ho og rekk fram ein kvast med laukurt, ein etande plante i korsblomstefamilien med lang stilk, spisse blad og ein snøkvit blome i krona. Smaken er mild og søtleg, med ein uimotståeleg overtone av kvitlauk.

– Dette er jo ei plante folk burde brukt langt meir, seier Nielsen.

– Alle snakkar om ramslauk, men for meg er den mildare kusina til ramslauken minst like spennande. Denne er til dømes utruleg god i salatar. Og i tillegg er blomen fantastisk dekorativ.

Annonse

Ved å plukke viltveksande plantar får du òg maksimalt utbytte med tanke på næringsstoff. Brennesle, til dømes, inneheld fem gonger så mykje C-vitamin, jern og kalsium som spinat.

– Mykje av salaten og grønsakene vi kjøper i butikk, er avla fram for å vekse så kjapt og effektivt som mogleg, seier Nielsen.

– Dette gjer dei ofte fattige på både smak og næringsinnhald.

Michelin-kvalitet

Ikkje berre parkar kan by på gode og gratis urter. I den naturskjønne strandkanten ved Bygdøy Sjøbad i Oslo møter vi forfattar og sankeguru Edle Catharina Norman. Siviløkonomen har skrive fleire bøker om sjølvplukking.

– If you can't beat it, eat it, seier ho og rekker over ein doggfrisk bunt med irrgrønn skvallerkål. – Denne planten er det nærast umogleg å bli kvitt for hageeigarar, men for meg er den ein av dei nyttigaste og velsmakande matvekstane vi har. Fantastisk i salatar, til dømes, eller sautert på same måte som spinat.

Sankekarrieren til Norman starta i 2011, og sidan den gong har 70-åringen mellom anna plukka for profilerte restaurantar som Maaemo og Kontrast. Ho gir stjernekokkane mykje av æra for renessansen til sjølvplukkinga.

– Når restaurantar med ein og to og tre Michelin-stjerner set desse «ugrasplantene» på menyen, seier det alt om kva potensial dei har på kjøkkenet.

Norman seier at fleire og fleire nordmenn får auga opp for sjølvplukking, men at dei fleste framleis har til gode å smake på dei ville vekstane som omgir oss. Strandkarse – òg kjent som «Nordens wasabi» – er ein av mange plantar som gir deg ei smaksoppleving du neppe finn tilsvarande til i butikkhyllene.

– Den er det ein skikkeleg kraftig smak på, seier ho. – Kvern den opp med litt olje, salt og pepar, så har du eit utruleg godt tilbehøyr til både kjøtt og sjømat. Den er òg ein framandart og derfor uønskt i norsk natur, så du kan plukke med deg så mykje du vil med godt samvit!

Pass på arten

Interessa til Norman for sjølvplukka mat starta allereie på 70-talet. Ho meiner at dei siste månadene har vist tydinga av å kunne sanke inn eigen mat i eit nytt perspektiv.

– Vi har fått eit lite inntrykk av kva som kan skje i globale kriser, anten ved at matimporten stansar, eller ved at tilreisande sesongarbeidarar som haustar inn maten frå åkrane, blir stengde ute. Heldigvis har vi ikkje lide noka nød så langt, men eg trur pandemien har gjort at fleire no tenkjar over viktigheita av å vite kva ein kan plukke i naturen som omgir oss.

Før du spring ut på din første sanketur, bør du lese ei bok om viltveksande plantar eller ta deg eit kurs.

– Dei fleste plantane i Noreg er ufarlege, men nokon bør ein absolutt halde seg unna. Selsnepe er ein av dei, men den veks på veldig spesielle stadar. Hundepersille er ein annan, og den kan ganske lett forvekslast med etande hundekjeks. Men når ein først har lært seg kva som er etande og kva som bør få stå igjen på bakken, opnar det seg ei heil verd av moglegheiter, avsluttar ho.