– Køyr fort som f***!

Elin bur i Rauland med sambuar Thomas Bjålid (34) og døtrene Emma (6) og Malin (3).

I august 2012 kom Emma til på sjukehuset i Skien. I juni 2016 kom Malin i ambulansen i Bø.

I sommar møtte Nationen fem kvinner frå Vest-Telemark som har fødd på veg til sjukehuset i Skien. Helena Gjersund (31), Ellen Moland (32), Lisbeth Omland (26), Monica Tjønn Lunde (29) og Elin Hamre (29) fortel oss og kvarandre fødselshistoriene sine.

– Mor mi fødde i bilen. Der måtte far ta imot. Eg hadde det i bakhovudet, fortel Elin.

På førehand hadde ho fått vite at Malin låg i seteleie. Dette uroa Elin ein del. Heldigvis snudde ho seg av seg sjølv ei lita stund før ho skulle ut.

Ho hadde fått beskjed om at ho skulle ha ambulanse heile vegen frå Rauland til Skien denne gongen, då dei trudde det kunne gå fort.

Dagane etter termin gjekk, og plutseleg var ho ei veke over tida. Så kom kynnarane.

– Eg ringde til Skien og dei sa at eg kunne kome dit etter at eg hadde stoppa i Seljord for ein sjekk.

Med svigermor att i Rauland som barnepassar køyrde Elin og Thomas av stad.

– Det var ganske stabilt heilt til me kom til Høydalsmo. Då sa eg til Thomas at han måtte køyre fort som f***, ler Elin.

Ho hugsar godt trappene på veg opp til jordmorvakta. I motsetnad til Monica kom ho seg så vidt opp.

Etter sjekk var det rett ut i ambulansen med stø kurs mot Skien. Thomas køyrde etter.

Då dei hadde køyrt i tjue minutt var dei i Bø. Der måtte dei stoppe midt i vegen.

– Eg kjente at det var nært, og tenkte at ho kom til å kome i buksa mi. Eg måtte kle av meg og gjera meg klar der og då. Jordmor, ambulansesjåføren og Thomas var klare. Då tok det ikkje lange stunda før eg fekk pressrier, fortel Elin.

Det var seint på natta, og bilane køyrde stadig forbi ambulansen.

– Eg hugsar eg tenkte på det. Her lever dei sine vanlege liv medan eg ligg her og føder, seier Elin og ler.

Skuldra sat fast

Vegen ut av mamma skulle ikkje bli berre enkel for Malin.

– Ho blei sittande fast i sikkert eit minutt. Jordmor sa at eg ikkje måtte presse, men eg klarte ikkje å slutte. Det er umogleg å strete mot det instinktet, seier Elin.

Det var skuldra til Malin som sat fast. Jordmor måtte inn og dra ho ut. Ho hadde navlestrengen rundt halsen og var nesten mørkeblå då ho endeleg kom heilt ut.

Elin hugsar at jordmor gnei og gnei på Malin for å få livsteikn. Det var som om det aldri kom lyd.

Til slutt begynte ho endeleg å skrike.

– Ho var blodsprengt i augo då me kom oss ned til sjukehuset, men det gjekk for så vidt så fint som det kunne. Jordmor var veldig flink og roleg, fortel Elin.

Elin og Ellen reflekterer rundt å føde i ambulanse. Dei bur begge to i Vinje kommune, og ville hatt om lag ein times køyretid til fødeavdelinga Lykkeliten på Rjukan sjukehus, viss den framleis var open. Den blei lagt ned i 2008.

Dei minnest den uuthaldelege varmen, den smale båra og det intime rommet.

– Båra er så smal, og å ligge der med fire personar rundt deg. Det er intenst, seier Elin.

– Den er også snudd andre vegen når det er fødsel i ein ambulanse. Det blei så varmt at eg trudde eg skulle døy. Eg stod på alle fire med hovudet oppe i varmeomnen i taket. Då me opna bakluka for å få luft stod eg der med hovudet ut og såg på bilane som køyrde forbi. Men då er det berre ein ting som gjeld, seier Ellen.

– Ein tenker liksom bakarst i hovudet at «fytti, huff», men det blir så uviktig samanlikna med det som skjer, seier Elin.

