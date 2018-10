– Eigentleg var ikkje bruken av lysthusa så veldig annleis på 1700-talet enn han er i dag, seier Kari-Marte Frøyset.

Frå eit romsleg lysthus på Spydeberg prestegard har vi utsikt til garden, jorda og hagen der hausten er i ferd med å mista farge. Éin etter éin legg blada seg på den blanke karpedammen. Her stod sokneprest Wilse og heldt oppsyn med gardsarbeidarane, bad til Gud, filosoferte, nytte stilla og førte ein og annan samtale med folk som tok turen ned frå prestegarden.

– Lysthuset fekk dei som ei oppleving på turen rundt i hagen. Og dette grå lysthuset var kanskje også litt mystisk og spennande, med den kunstige søylegangen nedst, seier Tor Harald Frøyset.

Saman har ekteparet Frøyset skrive boka ''Lysthus i Norge'', der dei viser døme på rundt 100 lysthus gjennom 300 år. Med hjelp frå hagehistorikar Madelaine von Essen er lyshusa plasserte i tid, stilepoke og landskap.

Med kontinentale hagemotar frå 1700-talet og framover følgde det stort sett ei eller anna form for lysthus. Kvifor dei blei bygde, korleis dei blei brukt og kor inspirasjonen kom frå, var nokre av spørsmåla forfattarane ville finna svar på i den første boka om lysthus i Noreg.

Karpeoppdrett

Sokneprest Jacob Nicolai Wilse kom til Indre Østfold frå København proppfull av lærdom. Han var både teolog, filosof, naturvitar og ein forkjempar for det første universitetet i Noreg. At nytte skulle kombinerast med det vakre, var sjølvsagt for potetpresten som snart sytte for å skaffa seg ein vakker og nøye planlagt hage. I dammen som blei laga rett nedanfor prestegarden, sette han i gang eit oppdrettsanlegg for karper. Når dei hadde vakse seg store nok, blei dei selde som delikatesser i Oslo. Fiskane var sjølvsagt også til pynt.

Lysthuset høyrde naturleg til ved dammen, og kunne nåast med ein liten robåt som også er rekonstruert i dag.

Flotte trapper

– Takka vera Wilse har vi ein av dei beste dokumenterte historiske hagane i Nord-Europa, fortel Harald Gullåsen, leiar for Stiftelsen Spydeberg Prestegård.

Gjennom stiftinga og støttespelarar på alle nivå blei hovudhuset freda og restaurert på starten av 2000-talet. Hagen og lysthuset, som var heilt borte, blei rekonstruert så tett det er mogleg å få det opp til originalen. Funn i jorda og eit detaljert koparstikk har sytt for at lysthuset er nøyaktig slik det var på 1700-talet.

Frå hovudinngangen til prestegarden ser ein rett mot lysthuset på den andre sida av dammen. Solide trapper opp til lysthuset på kvar side gjev ei brei side mot vatnet, og målinga gjev ein illusjon av at huset er støtta opp med mura søyler. Eigentleg er det eit firkanta trehus av moderat storleik, som så mange andre lysthus her i landet.

I stil med hovudhuset

Det er fleire rekonstruksjonar av gamle lysthus i Noreg. Nokre har også bygd nytt i gammal stil, mens mange er tekne vare på frå gamle dagar.

– Etter kvart som vi kom i gang med å dokumentera lysthusa, blei vi overraska over mengda, og også over kor viktig det har vore for folk å ha eit lysthus, seier Kari-Marte Frøyset.

Lysthus var noko ein spanderte tid og pengar på. Dei blei som regel bygde i stil med hovudhuset.

– Dei tenkte nok meir heilskapleg før, rundt hage, hovudhus og andre bygg som følgde med, seier ho.

– Hadde du ein flott hage, var lysthuset prikken over i-en. Det var berre noko ein skulle ha. At så mange av dei har overlevd, er eit bevis på at ein brukte skikkelege materialar, meiner Tor Harald Frøyset.

Tønner

Behovet for å trekkja seg tilbake går gjennom heile lysthushistoria. Sjølv om sokneprest Wilse levde langt ute på landet, var kvardagen prega av ein vrimmel av tenarar og arbeidsfolk. I lysthuset fekk han vera i fred.

Nokre lysthus hadde avgrensa med vindauge for å hindra innsyn. Enkelte blei til og med bygde som tette tønner, inspirert av forteljinga om den greske filosofen Diogenes som budde og filosoferte i ei tønne. Andre lysthus kunne vera seks- eller åttekanta, firkanta med pyramidetak, runde med tårn, store med symmetriske trapper eller med arkitektonisk krydder som søyler, kuplar og kinesiske utsving.

Innvendig kunne ein ha lysekroner, stolar, eit bord til spel og kanskje også ein eldstad.

– Blant alle lysthusa vi har sett, har vi ikkje funne to som er like, seier Kari-Marte Frøyset. – Samtidig er dei nok veldig prega av motane.

Glasverandaer

Utover på 1800- og 1900-talet fylte sveitserhus og funkisbustader langt på veg dei same behova som lysthusa gjorde tidlegare. Det kom nye måtar å skaffa seg ei kjensle av å vera ute på. Glasverandaer og vinterhagar blei ein integrert del av bygningen, og ein trong ikkje ha eigne hus å gå ut i.

– I dag har mange likevel eit behov for å trekkja seg tilbake, kanskje nettopp frå moderne bustader med opne løysingar der ein har få små rom der ein kan vera i fred, seier Kari-Marte Frøyset.

Det kan vera ein av grunnane til at så mange ivrar etter å få seg eit lysthus eller ein paviljong også i dag – i gammal eller ny stil, gjerne med materialar som har vore brukt til noko anna tidlegare.

Sesongavhengig

I Spydeberg i Østfold minner den rå lufta i lysthuset om at sesongen snart er over. Arbeidet på dyrka mark er avslutta, og verken folk eller fuglar skaper liv og lyd i landskapet lenger. Lysthus-tilbedarane over heile landet må trøysta seg med tanken på ein ny vår neste år. Som det står på prestegardshagen ved Ullinsvin i Vågå:

Naar blidere Aarstid bortviger,

Staar jeg forladt, lukket og tom

Men min Skytsaand trøstende siger

Bær din Skiæbne taalig og from,

Vælg Haabet til Selskab og Støtte,

Tænk glad paa den kommende Vaar

Med dig vil man Stuen ombytte

Hver Mai i Hundrede Aar.

(utdrag frå inskripsjon på lysthus, attgjeve i boka ''Lysthus i Norge")