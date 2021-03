Hvem står bak ugjerningen på Bukknes gård?

Pia Post (55)

Postbud og treningsguru som har jobbet i det norske postvesenet i over 30 år. 55-åringen har taklet alle de store omveltningene i postbransjen de senere år, men hun fikk nok da dieselbilene ble erstattet med miljøvennlige elbiler for to år siden. Derfor frakter hun i dag posten med en sliten Diamant-sykkel med henger. Pia kjenner alle i bygda, og gjør alltid sitt beste for å hjelpe innbyggerne og fritidsbeboerne. Dessverre hender det hun blir utnyttet av slue mennesker som trenger hjelp til å frakte hemmelige pakker.