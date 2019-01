Historier frå redning i bratt lende

I ei ny bok fortel den erfarne fjellreddaren Ture Bjørgen om dei mange dramatiske redningsaksjonane i den norske fjellheimen.

– Ambisjonen har vore å fortelja gode historier på ein god måte, men det er historier med ein veldig seriøs tematikk. Liva våre er eit alvorleg prosjekt og ikkje minst er døden eit alvorleg prosjekt, seier Ture Bjørgen til Nynorsk pressekontor.

Han er forfattar av boka «På død og liv. Norsk fjellredning på innsiden». Bjørgen jobba som geolog i Statoil i 30 år og har sidan 1993 sleppt det han har i hendene for å hjelpe dei som sit fast på ei fjellhylle eller for å henta ut døde frå vanskeleg tilgjengelege plassar.

Første redning

Boka fortel om redningsaksjonar i fjellet frå før første verdskrigen og fram til i dag, men ho fortel primært om opplevingane til medlemmene i Rogaland Alpine Redningsgruppe (RAR) gjennom 25 år. Starten på basehoppinga frå Kjerag i Lysefjorden blei også blei starten for denne gruppa. Det første redningsoppdraget kom i 1997. Med avgrensa ressursar redda dei ein ung basehoppar frå ei lita berghylle.

– Hendinga var den første aksjonen for å redda liv, tidlegare hadde me berre henta ut døde. Aksjonen skjedde dessutan i den høgste fjellveggen i området vårt. Dette blei elddåpen til RAR, skriv Bjørgen i boka.

Sidan har gruppa gjennomført om lag 60 aksjonar. Atten levande eller døde basehopparar er henta ned frå fjell eller master. Døde klatrekameratar er henta ned frå iskalde fjellveggar, eit tital personar er henta ut etter sjølvmord og tolv personar er redda levande frå fjellveggen.

Krevjande, men frivillig

Forfattaren tar mellom anna lesaren med ned i ein sprekk i ein bre for å redda ei britisk speidarjente. Og til loddrette rappellar på fleire taulengder i mørke for å henta ein basehoppar fanga på ein avsats i fjellsida nedanfor Kjerag.

– Me har alle i gruppa vår vore med på tøffe tak og me er nok den av dei alpine gruppene som har hatt dei heftigaste oppdraga gjennom åra, seier Bjørgen om klatrarane med base i Stavanger.

Opplevingane, og særleg handteringa av døde, har gått inn på fleire av dei. For boka handlar også om død.

– Det er dei som døyr i forsøket på å følgja draumen om å stupa ned ein bratt fjellvegg eller å klatra opp fjellveggen. Og dei som synst at livet er så trist og leit at dei hoppar utfor dei same fjellveggane og endar livet sitt, seier han.

Fjellredning i Noreg

Bjørgen meiner det er eit kjennemerke for klatreredning gjennom historia at klatrarar har visst kven som kunne hjelpa om det skjedde ei ulykke. Det var vanleg med slike meir eller mindre organiserte «ringelister» heilt frå folk byrja klatre i den norsk fjellheimen, fortel han.

– Folk måtte fiksa det sjølv. Klatremiljøet i Rogaland er representativt for den norske historia som handlar om at det starta som ein uorganisert gjeng, basert på hjelp til sjølvhjelp, og så utvikla det seg til det me har i dag.

Nokre forsøk på organiserte redningsgrupper kom på slutten av 1960-talet og på 70-talet. Så byrja det skje noko på slutten av 80-talet som førte fram til det ein har i dag.

– 1993 var året for den moderne fjellredninga som me ser i dag. Det har jo utvikla seg sidan 1993, men det var då ein fekk ei skikkeleg, landsdekkjande organisering av frivillige klatrarar.

I dag er det ti grupper og over to hundre klatrarar i Noreg. Gruppene er i Tromsø, Bodø, Svolvær, Romsdal, Sunnmøre, Nord-Gudbrandsdal, Langfjella Jostedal og Rogaland. Dei har ulike yrke, men felles for dei alle er at dei er aktive klatrarar.

Heltemodig innsats

Redningsklatrarane får løyvingar frå Justisdepartementet til utstyr og drift. Mykje av pengane blir brukt på forsikringar til dei frivillige, fortel Bjørgen.

– Forsikringsordningane til staten er for dårlege til den risikofylte jobben me meiner det er.

Dei risikofylte oppdraga har gjort at fleire har kalla redningsklatrarane for heltar. Det har Bjørgen eit ambivalent forhold til.

– Det er jo litt av paradokset at me gjer det som er drygt, i alle fall sett i etterkant, utan nokre høge tankar om oss sjølv eller noko heltegreier. Eg skjønar jo at det sett utanfrå kan vera lett å bruka det ordet, men det er fjernt for oss.