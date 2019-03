Grønsaksdyrking i kuldegrader

I går hausta Turid Solgård rosenkål og timian til middagen. Jordskokkane måtte vente, bakken var for hard for spaden. I dag, derimot, gir frosten rundt dei kvite knollane litt slepp.

– Jordskokk er ein fantastisk grønsak, smiler ho. – Eg bruker den aller mest til chips, det er berre å vaske han, sneie opp med ein ostehøvel, steike i olje og salte. Men det går også å bruke han i potetmos, lage puré eller suppe. Vil de ha jordskokk, roper ho til to som går forbi. Det er Grethe Vangsnes og venninna, Regine Salehpour, og dei vil sjølvsagt ha.

Alt du treng er eit stykke jord og nokre eldsjeler. Og eit godt samarbeid med kommunen. Turid Solgård, kjøkkenhage-entusiast

Giftfritt

Solgård bur i Texasbyen i Haugesund. Texasbyen består av 101 einebustader i rekke, og heilt sidan 90-talet har bebuarane dyrka eit stykke jord som dei låner av kommunen. Vilkåret er at dei held det ryddig og dyrkar giftfritt.

– Vi har eit stort felt med felles jordskokk. Elles kan vi som bur i Texasbyen få kvart vårt vesle jordstykke til å dyrke på, og så byter vi grønsaker, frukt og bær oss imellom. Og blir det noko igjen, gir vi det bort til andre som vil ha. Sjølv har eg mellom anna jordbær, jordbærrabarbra, løk, poteter, raudbetar og salat, inkludert ruccola. Og så har eg eit rosetre, men eg er aller mest interessert i det som kan etast. Urtene mine, til dømes timian, har eg hatt i mange år. Eg er ikkje så flink til å så frå frø, og eg kjøper som regel småplanter, eller byter med andre.

Vinterhausting

At kjøkkenhagen ligg i ein vestlandsby er ikkje nødvendig for å hauste om vinteren, faktisk kan det vere like bra eller endå betre på stader med mindre regn gjennom vinteren.

– Av grønsaker som ein haustar inn om vinteren, er jordskokk, rosenkål og grønkål, inkludert palmekål, noko av det mest nyttige. Enkelte år går det også å hauste ein del urter, som timian og persille. Også spirer av kvitlauken som vart sett i haust, kan haustast undervegs, fortel Turid. – Jordskokken ligg i jorda, den held seg best der, og så er det berre å spa opp etter behov. Grønkål og rosenkål blir også hausta direkte frå åkeren etter kvart som det trengst.

Gleda ved å dyrke

Annonse

– For meg betyr det alt å ha ein kjøkkenhage å grave i, og spesielt det å kunne dyrke eigen mat. Det lærer meg mykje og er kjempegøy. Dessutan er det viktig å pleie jorda vi går på. Eg kjem opphavleg frå restaurantbransjen og elskar å lage mat. Noko av den store gleda ved å dyrke er at vi får god og rein mat. Her i Texasbyen er det dessutan eit veldig godt miljø, det er vel totalt ein 20–30 familiar som er engasjerte i kjøkkenhagen, og barna har sjølvsagt sin eigen. Mange bruker kjøkkenhagen som rekreasjon, og det er lov å gå på slang, så lenge ein ikkje øydelegg noko. Eg veit om familiar som flyttar hit nettopp på grunn av kjøkkenhagen.

Turid Solgård synest fleire burde følgje dømet.

– Eg anbefaler verkeleg folk andre stader i Noreg å gjere det same som oss. Alt du treng er eit stykke jord og nokre eldsjeler. Og eit godt samarbeid med kommunen, om du treng å låne litt jord, sånn som oss.

Av grønsaker som ein haustar inn om vinteren, er jordskokk, rosenkål og grønkål, inkludert palmekål, noko av det mest nyttige. Turid Solgård, kjøkkenhage-entusiast

Haust til våren, neste vinter eller neste vår

Grønkål og rosenkål: Det finst ulike typar vinterdyrking, men det vanlegaste er å dyrke grønsaker og urter på den vanlege måten, for sidan å hauste gjennom vinteren. Dei mest populære vintergrønsakene er grønkål og rosenkål, begge trivst ute og kan haustast etter kvart. Vil du ha dei til neste vinter, kan du snart byrje å så, eller du kan etter kvart kjøpe småplanter på hagesenter.

Kvitlaukspirer: Vil du hauste kvitlaukspirer, plantar du settekvitløk neste haust, desse får du mellom anna tak i på hagesenter. Spirer blir hausta vinteren etter. Sjølve kvitløkane blir hausta året etter planting.

Jordskokk: Det finst fleirårige grønsaker som kan haustast gjennom vinteren. Den mest populære er for tida jordskokk, som er herdig i heile landet. Du kjøper knollar om våren, du kan ofte å få tak i på planteloppemarknadane til dei lokale hagelaga. Innhaustinga skjer til hausten, og fortset gjennom vinteren så lenge det er mogleg å få eit greip ned i jorda.

Luftløk og peparrot-røter: Også luftløk kan gi avling gjennom mesteparten av vinteren, i alle fall i milde strøk av landet, og peparrotrøter kan haustast så lenge det ikkje er tele i jorda.

Grønnsakfrø: Ein annan måte å drive med vinterdyrking på er å så grønsakfrø seint om hausten, til dømes gulrotfrø. Det er ikkje meininga at desse skal spire før til våren, men då spirer dei så fort vêret tillèt det. På denne måten meiner svenske Sara Bäckmo, som blir kalla mor til vinterdyrkinga, at ein kan få avling mange veker tidlegare enn om ein sår på vanleg vis. Det gjeld likevel å vere obs på at i milde strøk av landet, der det gjerne er varmt og kaldt om kvarandre, kan grønsaker spire i varmt vêr for så å bli tekne av frosten i neste kuldeperiode.

Så no: Vil du få ekstra tidlege grønsaker, som gulrøter, salat, reddikar eller spinat, kan du så i isolerte kasser, inne i drivhus eller ute – alt etter forholda. Start no. Jorda i kassene blir varma opp i komposteringsprosessen som skjer når husdyrmøk, gjerne frå hest, blir blanda med lauv eller halm.