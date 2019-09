Gjer poesi av kommuneslagord

Kjersti Bjørkmo har akkurat fått telefon frå redaktøren. Førsteopplaget for diktsamlinga hennar som nyleg er gitt ut, er utselt. Det er ikkje så typisk for ei diktsamling. Men så er det heller ikkje så typisk med ei diktsamling som tek for seg kommuneslagord.

Det starta med eit svensk kommuneslagord som ein venn av Kjersti Bjørkmo hadde passert i Köping i Sverige. «– hade du bott här hade du varit hemma nu», stod det på eit skilt. Staden var ifølge Bjørkmo eigentleg ein rimeleg aude plass.

– Det er eit veldig fint slagord, men det hadde ein umiddelbar melankolsk verknad på han som las det, fortel Bjørkmo.

Da vennen delte slagordet med henne, vart det dytten som sette ho i gang med prosjektet «Hadde du bodd her hadde du vært hjemme nå», ei diktbok der alle dikta tek utgangspunkt i eit kommuneslagord.

– Det har lege og ulma i meg. Det utilsikta poetiske med den melankolske verknaden, det hadde eg lyst å gjere noko med.

Om liva og kvardagen til folk

– Kvifor er kommuneslagord eit bra utgangspunkt for poetiske tekstar?

– Dei har ei sånn ufrivillig einsemd og ufrivillig komikk. Og dei prøver å seie veldig mykje med få ord, akkurat som i poesien. Berre at det ofte er meir uhjelpeleg, seier Bjørkmo.

– Det prøver å handle om folks liv og framtid og kvardag. Og det er også det eg ønsker med dikta mine. Og difor ønskte eg å foreine dei to heilt ulike metodane.

Medan kommunane kanskje ikkje tør å gå inn i meir problematiske sider av livet i slagorda, gjer poesivarianten gjerne det.

– Da kjem det fram noko heilt anna i slagorda. Det er ikkje glansbilde, men det er gjort med ei enorm stor kjærleik. Ein hyllest til menneska og kvardagsliva våre. Det er det eg har prøvd på.

Ho synest og at stadnamna i seg sjølve er «eit fint lerret å skrive dikt på».

– Ein kan drøyme seg bort i berre namna og sjå for seg korleis det er å bu der, seier ho.

«Kun stupebrettet svikter»

Bjørkmo har teke for seg både noverande og gamle slagord. Nokre har òg vist seg å vere ikkje-kommunale påfunn, som Kragerø-varianten: «Kun stupebrettet svikter». Det viste seg å vere ein godt etablert spøk med ukjent opphav.

For nokre av dikta i boka var det slagordet i seg sjølv som inspirerte, og som var openbert å skrive dikt til. Andre dikt var det viktig å plassere i rett kommune. Nokre av dikta har ho skrive først, for så å leite etter eit slagord som passa.

– Det er heile spekteret av årsaker. Og nokre gongar litt overlappande, seier Bjørkmo.

«Der baug bryt båre» frå Ulstein på Sunnmøre, er eit døme på slagord som inspirerte.

– Det er eit veldig poetisk slagord, meiner poeten. – Det kunne vore ein songtekst eller frå eit gammalt dikt.

Morfar drakk en flaske øl til middagen hver søndag. Så la han seg på sofaen for å hvile. Hver gang like før han sovnet med åpen munn blunket han og sa: Nå er morfar bare en papirbåt i kveldens bekk. Herøy, «Ei båtlengd føre»

I diktet bruker ho det som ein metafor.

– Den båten som glir gjennom vatnet kan vere metafor for kva som helst. Ein kan sjå på det som symbol på menneskelege relasjonar. Det er openbert at det ikkje er det dei har tenkt. Men det er det som er så morosamt å gjere noko ut av, seier ho.

I boka har baugen som bryt båra vorte både til krangel mellom naboar om konglar som fell på graset, om havet og om korleis ein sikrar lasten mot brottsjø. Brytinga har og vorte til uthusdører som knirkar og blondegardiner som blafrar i eit loftsvindauge.

Det eine der ein kjem til kort

Eit anna døme på eit slagord som ifølge Bjørkmo er som skapt for dikt, er det tidlegare slagordet til innlandskommunen Vegårshei i Aust-Agder, «Ein kystnær innlandskommune».

– Dei nemner det eine der dei kjem til kort. Dei har ikkje kyst. Det er ein kjempemetafor for ei menneskeleg kjensle for nesten å ha klart noko. Det er så nesten! seier Bjørkmo.

I Sande finn ein noko av det same: «Utanfor allfarveg, heldigvis!».

– Dei prøver å snu noko ufordelaktig til noko fordelaktig. Eg opplever det som litt passiv- aggressivt, seier ho.

Voss i Hordaland promoterer seg med «Bygd for sterke opplevingar».

– Det er openbert skrive for ekstremsport. Men slagordet er ope for forskjellige tolkingar. I kvart einaste liv er det ulike ting som er sterke opplevingar. For nokre er berre det å gå ut døra ei sterk oppleving. Terskelen for kva som er ekstremsport, om ein skal bruke det uttrykket, ligg så ulikt i oss. Det synest eg var eit godt utgangspunkt for eit dikt og artig å bruke i poesien.

Offentleg byråkratspråk

I tillegg til å la seg inspirere av sjølve slagorda, er Bjørkmo òg opptatt av offentleg språk og kampanjar og korleis dei treffer oss. Ho meiner menneska manglar i det byråkratiske språket. Det finst ingen «eg», ingen avsendar, og om det finst eit «vi» så er det vanskeleg å vite kven som er avsendar og kven det rettar seg mot.

Mange slagord har det forfattaren kallar plussord. Ord som skal seie noko positivt om plassen, men som blir hengande litt i lause lufta, fordi det ikkje har ein tydeleg avsendar.

– «Førde, ei drivkraft med menneska i sentrum.» Kva er det som er drivkrafta, er det Førde? Det kan vere kva som helst, lyst eller mørkt. Det er eit typisk eksempel på byråkratiske plussord som er tomme for meining, seier ho.

Ho meiner offentlege skriv og kampanjar vil at folk skal ha ein type følelsar, og så er det andre typar følelsar dei ikkje vil at folk skal snakke om.

– Poesien kan med hjelp av berre nokre få linjer tilby eit motspråk, seier Bjørkmo.