Frodig og grønt på eitt rom

– Eg er veldig glad i grønt og i mørke og kalde fargar, seier Krista Elvheim. Då ho for to år sidan skulle pusse opp den 36 kvadratmeter vesle eittromsleilegheita, fall valet på grøne kjøkkenfliser kombinert med ein djup, kald, smaragdgrøn farge på alle veggene.

– Eg liker hòlekjensla dei grøne veggene og alle dei organiske plantane gir. Då eg skulle renovere leilegheita, ville eg ha ein stad der det er hyggeleg og inspirerande å vere. Eg er ein sånn som liker å gjere det koseleg rundt meg, og danderer alltid stearinlys og blomster før eg set meg ned, seier ho.

– Ho lagar seg alltid eit «cozy corner», skyt kjærasten, Daniel Atkinson, inn. Trass den avgrensa storleiken på leilegheita har Krista fått plass til fleire ulike soner der ein kan setje seg ned omgitt av mjuke tekstil, blomstrar og plantar.

– Eg ser på leilegheita som eit kreativt studio der ein både kan leve, bli inspirert og jobbe, seier ho.

Grøn oppvekst

At Krista Elvheim er opptatt av det grøne, er ikkje heilt tilfeldig. Ho voks opp i Aurland med ein far som dreiv blomsterbutikk. Fleire av plantane i leilegheita har ho frakta heile vegen frå Vestlandet.

– Denne hadde vi sikkert tjue av i barndomsheimen min, seier Krista og viser fram ei grøn plante av arten Clivia miniata.

– Denne var den einaste planten pappa lærte opp til å tole uttørking medan vi var heimanfrå, spesielt i dei åra vi berre brukte huset til feriebustad. Vi fekk med oss nokre eksemplar då pappa selde barndomsheimen vår for nokre år sidan, som eit blomsterminne heimanfrå, fortel ho.

Ein stor Monstera-plante har òg vorte henta frå heimlege trakter.

– Denne så eg i eit gartneri i Lærdal og forelska meg umiddelbart. Han var eigentleg ikkje til sals, men eg fekk overtalt dei til å la meg kjøpe han. Eg har hatt han i åtte år, men han er sannsynlegvis veldig mykje eldre. Eg er glad i gamle plantar, plantar som har levd eit liv, fortel ho. Også snittblomstrar har fått plass på borda.

– Eg er ikkje så flink som eg skulle ønske til å pleie plantane mine, så eg vil helst ha snittblomstrar og grøne plantar som krev lite stell, seier Krista. Ho dreiv sjølv ein kombinert blomster- og interiørbutikk på Grünerløkka for ein del år sidan, og har i ei årrekke jobba som interiørstylist, blomsterstylist og fotograf.

"Eg ser på leilegheita som eit kreativt studio der ein både kan leve, bli inspirert og jobbe." Krista Elvheim, bustadeigar

Industrielt uttrykk

Då Krista overtok leilegheita i den gamle bygarden på Torshov i Oslo for to år sidan, var ho eit totalrenoveringsobjekt.

– Ho var kanskje pussa opp litt på 1990-talet, og det var det. Det var pappa som kjøpte ho, men eg fekk ansvaret for renoveringa. Han ville ikkje at eg skulle rive noko, men eg enda med å rive alt. Han vart til slutt med på notane og vart veldig fornøgd med resultatet, fortel ho.

Opphavleg var romma delte av ein tjukk vegg og hadde ein upraktisk sovealkove. Krista prioriterte i staden å opne opp for lys og luft. No er rommet delt i to med skyvedører av glas og stål.

– Skyvedørsløysinga har eg fått spesiallaga av ein smed. Kombinert med takhøgda gir dørene leilegheita ein litt industriell look, seier ho.

Å få rive veggen vart likevel ein krevjande prosess. For å finne ut om det var ein berevegg, måtte Krista oppsøke både kommunen og byantikvaren.

– Eg møtte på ein del utfordringar undervegs, men vi fann til slutt ut av det, og ein kompis reiv han ned. Eg var ivrig etter å flytte inn så fort som råd, men oppussinga tok lenger tid enn planlagd, fortel ho.

Der stua var før, er det no «lounge» om dagen og seng om natta. To enkeltsenger på hjul har fått grønt fløyelsstrekk for å fungere som sofahjørne på dagtid.

"Eg møtte på ein del utfordringar undervegs, men vi fann til slutt ut av det." Krista Elvheim, bustadeigar

Inspirasjon frå Marokko

Kjøkkeninnreiinga i leilegheita er frå Ikea, medan benkeplata i ask er spesielt tilpassa av ein møbelsnikkar og har underlimt steinvask. Over kjøkkenbenken er det grøne, krakelerte, italienske fliser.

– Eg valde å legge dei loddrett i staden for vassrett for å understreke høgda i rommet, fortel ho.

Golvet har fått ein kvitolja parkett i fiskebeinsmønster frå Bjoorn.

– Mønsteret gir eit golv med mykje liv i, påpeikar ho.

Mange av møblane og tinga i leilegheita høyrer til familien, er arva eller kjøpt på loppemarknad.

– Eg liker å kombinere gamle og nye ting, til dømes ein gammal lampefot med ein ny skjerm, seier Krista.

Loppis-kuppa har ho supplert med funn frå Marokko.

– Eg har vore mykje i Marokko. Der får eg masse fargeinspirasjon i tillegg til at dei har mykje fint handverk.

På flyttefot

Sjølv om ho elskar leilegheita, bur Krista for tida i ei anna leilegheit eit steinkast unna.

– Leilegheita vart for lita til at eg kan bu her saman med Daniel, som har to barn. Så no bur vi i ei større leilegheit saman, medan pappa leiger ut denne på Airbnb. Det har ført til mange spennande førespurnader, mellom anna har det vore tv- og reklameopptak her, fortel ho.

Sjølv om ho for tida ikkje bur i leilegheita, har ho framleis planar for henne.

– Dette motivet har eg og ei venninne måla, seier ho, og viser eit blomstermønster på eit felt av veggen.

– Planen er å fylle inn meir farge etter kvart. Ein kul peis har vi òg planar om å få på plass. Ein bustad treng ikkje å vere i orden med ein gong, eg meiner folk må lære at det kan vere bra å bu seg inn. Eg liker at ein bustad er levande – at det heile tida skjer ting, seier ho.